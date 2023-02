Đắk Nông: Mâu thuẫn gia đình, cán bộ Công an H.Tuy Đức bị bắn tử vong

Chiều 6.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Công an H.Tuy Đức đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn xã Đắk Búk So, H.Tuy Đức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 5.2, do mâu thuẫn gia đình, nghi phạm Nguyễn Sỹ Lộc (65 tuổi, trú Đắk Búk So) dùng súng tự chế bắn anh N.V.H (36 tuổi, ngụ cùng xã). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng không qua khỏi.

Khẩu súng nghi phạm giết người đã sử dụng CTV

Án mạng xảy ra tại một gia đình người thân của nạn nhân ở xã Đắk Búk So. Anh H. hiện là cán bộ công tác tại Công an H.Tuy Đức; nghi phạm Nguyễn Sỹ Lộc là cha dượng của nạn nhân.

Nhận tin báo về sự việc, lực lượng Công an H.Tuy Đức nhanh chóng đến hiện trường bắt giữ Nguyễn Sỹ Lộc; thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng tự chế cùng nhiều viên đạn.

Ngày 6.2, Công an H.Tuy Đức cho biết đang hoàn tất các thủ tục và hồ sơ ban đầu để chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông thụ lý, điều tra vụ án theo thẩm quyền.