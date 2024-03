Đắk Nông phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý thêm và đề nghị Đảng bộ tỉnh Đắk Nông quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, luôn thấm nhuần và quán triệt sâu sắc quan điểm "phát triển KT-XH là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên" trong hoạch định chiến lược, tầm nhìn phát triển của tỉnh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, lịch sử cách mạng của vùng đất và con người Đắk Nông; cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Với vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, "phên dậu" của Tổ quốc, Đắk Nông cần quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới gắn với Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành, cơ quan T.Ư, các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tỉnh Đắk Nông hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây nguyên.