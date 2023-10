Đắk Nông tìm giải pháp phát triển, nâng tầm du lịch

Các chuyên gia thám hiểm hệ thống hang động núi lửa Krông Nô thuộc Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông

Ảnh: C.T

Lượt khách và doanh thu từ du lịch tăng mạnh

Theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Nông, tổng lượt khách du lịch trong tháng 8.2023 ước đạt 34.500 lượt khách, tăng 106,1% so với tháng 8.2022. Lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 490.200 lượt khách, tăng 154,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lượt khách quốc tế 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 3.290 lượt khách, tăng 361,1%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 97,5 tỉ đồng, tăng 262,1% so với cùng kỳ.

Đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Nông cho biết, du khách đến Đắk Nông có thể tham quan, khám phá nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn. Đắk Nông có công viên địa chất với diện tích trên 2.000 km2, là nơi hội tụ nhiều cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn với nhiều hồ nước tuyệt đẹp như hồ Tà Đùng, hồ Ea Snô cùng với hệ thống thác nước nổi tiếng: thác Đray Sáp - Gia Long - Trinh Nữ, thác Đắk G'lun, thác Liêng Nung, thác Đắk Buk So, thác Lưu Ly và cũng là điểm đến khá hấp dẫn cho du khách khám phá thiên thiên, hệ thống hang động… Bên cạnh đó, tỉnh hiện có 2 khu bảo tồn thiên nhiên lớn là Nâm Nung và Tà Đùng, có khả năng phát triển loại hình du lịch khám phá cảnh quan thiên nhiên kết hợp nghỉ dưỡng. Ngoài các điểm du lịch đã khá nổi tiếng thì Đắk Nông còn có hàng chục mô hình nông trại kết hợp du lịch nghỉ dưỡng chờ du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Hồ Tà Đùng (H.Đắk Glong), nơi được nhiều khách du lịch lựa chọn khám phá khi đến Đắk Nông

Ảnh: Tâm An

Tập trung đầu tư để phát triển ngành du lịch bền vững

Với lợi thế về tiềm năng danh thắng thiên nhiên và nguồn di sản văn hóa, Đắk Nông đã xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn cần được đầu tư, khai thác và phát triển. Trong đó, ngành du lịch tập trung vào lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và hệ thống di sản văn hóa giàu bản sắc. Đây cũng là những yếu tố làm nên sự hấp dẫn, khác biệt của du lịch Đắk Nông so với các địa phương khác.

Tuy nhiên, dù đã có nhiều nỗ lực để thúc đẩy du lịch Đắk Nông phát triển, nhưng trên thực tế ngành du lịch Đắk Nông phát triển chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng cũng như tài nguyên du lịch chưa được khai thác hợp lý. Hiệu quả kinh tế từ du lịch mang lại chưa tương xứng với tiềm năng du lịch hiện có của tỉnh.

Nhằm tìm giải pháp phát triển, nâng tầm du lịch, thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhiều hội thảo xúc tiến du lịch, tổ chức các đoàn tham quan là các nhà tổ chức tour chuyên nghiệp khảo sát các điểm du lịch cũng như góp ý về định hướng phát triển du lịch.

Cụ thể, ngày 16.9, tại TP.Gia Nghĩa, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Đắk Nông phối hợp HTX du lịch nông nghiệp Cao nguyên M'nông, khách sạn Robin tổ chức chương trình đối thoại "Famtrip du lịch Đắk Nông điểm đến". Hơn 50 đơn vị là chủ các cơ sở kinh doanh, sản xuất du lịch nông nghiệp, các đơn vị lữ hành và các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh cùng tham gia chương trình. Tại chương trình, các nhà nghiên cứu, bảo tồn văn hóa cam kết đồng hành cùng Đắk Nông trong vấn đề khai thác và phát triển văn hóa của địa phương. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà đầu tư cam kết trong thời gian tới sẽ tăng vốn đầu tư cũng như thu hút nhiều nguồn khách du lịch hơn đến với Đắk Nông. Trước đó, từ ngày 15 – 17.9, các đơn vị đã tham quan, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Tà Đùng, Thiền viện Trúc lâm Đạo Nguyên và một số mô hình kinh doanh du lịch nông nghiệp, homestay trên địa bàn Đắk Nông.

Các nghệ nhân - người gìn giữ, tiếp truyền dòng chảy văn hóa

Ảnh: C.T

Ngày 24.8, tại TP.Gia Nghĩa, UBND TP.HCM và 5 tỉnh Tây nguyên, gồm: Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum cùng tổ chức Hội nghị thảo luận, thống nhất kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh Tây nguyên năm 2023, giai đoạn 2024 - 2025. Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, khẳng định đây là sự kiện lớn mà tỉnh này có vinh dự được làm "sân nhà". Theo ông Mười, Tây nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng đang có rất nhiều tiềm năng bị "ngủ quên". Điển hình nhất là khí hậu mát mẻ quanh năm, đất đai màu mỡ, diện tích rừng chiếm phần lớn trên cả nước. Các yếu tố đó rất thuận lợi để phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Tại hội nghị, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố sẽ luôn đồng hành cùng các tỉnh Tây nguyên, nhằm đánh thức các tiềm năng đang "ngủ quên".

Nói về tiềm năng phát triển du lịch của Đắk Nông nói riêng và Tây nguyên nói chung, Phó chủ tịch UBND TP.HCM gợi ý hằng năm, Đắk Nông nên xây dựng "gian hàng du lịch" của các tỉnh Tây nguyên tại Đắk Nông. Khi đó sẽ tổ chức tour cho khách du lịch. Kể cả các nhà đầu tư cũng về và được trải nghiệm thực tế tại Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông hoặc là hồ Tà Đùng chẳng hạn, ông Hoan gợi ý và nhấn mạnh tiềm năng phát triển đang chờ đánh thức, TP.HCM sẽ không đứng ngoài cuộc để các tỉnh tự bơi.

Ngoài ra, để phát triển ngành du lịch bền vững, lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Nông cho biết, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phát triển du lịch; xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2022 – 2025; đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, tăng cường liên kết phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh triển khai các chương trình kích cầu du lịch để thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm trên địa bàn tỉnh.



Một góc TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) nhìn từ trên cao

Ảnh: Tâm An