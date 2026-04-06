Dalattourist: ‘Hạt nhân’ hút khách du lịch Lâm Đồng trong năm 2026

Với cột mốc 50 năm hình thành và phát triển (1976 - 2026) cùng danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 3 kỳ liên tiếp, Dalattourist trở thành hạt nhân then chốt sẵn sàng đón đầu các luồng khách quốc tế khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại.

Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) là đơn vị lữ hành lâu đời tại Đà Lạt. Hiện nay, Dalattourist đang quản lý nhiều điểm đến nổi tiếng như: Khu du lịch Thác Datanla, Khu du lịch Langbiang, Khu du lịch Cáp treo Đà Lạt, nhà hàng - cafe Thủy Tạ, nhà hàng buffet rau Léguda, khách sạn Nice Dream.

Với phương châm "Thiên nhiên là nền tảng và con người tạo nên giá trị", tại mỗi đơn vị thành viên, chất lượng dịch vụ không chỉ dừng lại ở sự chuyên nghiệp mà còn là sự lồng ghép của công nghệ và trải nghiệm du lịch xanh.

Cáp treo băng rừng hơn 2km thu trọn Đà Lạt vào tầm mắt

Khu du lịch thác Datanla

Được biết đến là "thiên đường" du lịch mạo hiểm, du khách đến đây không chỉ để thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của thác nước hay tản bộ dưới tán rừng già, mà còn để chinh phục giới hạn bản thân qua các hoạt động mạo hiểm như Canyoning (vượt thác), Hành trình trên cao (High Rope Course) tiêu chuẩn châu Âu, hay Zipline xuyên rừng kỷ lục 1.500 m.

Năm 2026, Datanla đã ra mắt trải nghiệm lái xe Pine Kart giữa rừng thông và đặc biệt là Sân chơi lưới (Wonder Webs). Đây là bước đột phá nhằm đa dạng hóa đối tượng khách hàng, hướng đến trẻ em và các gia đình.

Trải nghiệm lái xe Pine Kart chinh phục đường mòn tại Khu du lịch thác Datanla

Khu du lịch Langbiang

Tại "nóc nhà Đà Lạt", Dalattourist đã nâng cấp toàn diện hệ thống xe vận chuyển và ra mắt nhiều trải nghiệm mới như Xích đu chạm mây trời, ngắm hoàng hôn và nghe nhạc Acoustic trên đỉnh Radar cao 1.950 m và dự kiến ra mắt dịch vụ Camping săn mây. Du khách không chỉ chinh phục độ cao mà còn tận hưởng không gian thư giãn đẳng cấp giữa thiên nhiên Đà Lạt.

Du khách Hàn Quốc check-in tại đỉnh Radar cao 1.950m

Cáp treo Đà Lạt

Tuyến cáp treo nối đồi Robin đã được cải thiện hạ tầng cabin và hệ thống kiểm soát vé thông minh trong năm 2026, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi. Đây vẫn là trải nghiệm phải đến để thu trọn bức tranh hùng vĩ của Đà Lạt từ trên cao, minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ du lịch và bảo tồn cảnh quan.

Buffet Rau Léguda

Tiếp nối vị thế là nhà hàng buffet rau đầu tiên tại Đà Lạt, năm 2026, Léguda nâng cấp hệ thống cung ứng rau sạch trực tiếp từ các trang trại công nghệ cao tại địa phương.

Với mức giá 69.000 VNĐ, nhà hàng không chỉ phục vụ ẩm thực mà còn là nơi quảng bá tinh hoa nông nghiệp Đà Lạt, khẳng định tâm thế dẫn dắt xu hướng sống bền vững của Dalattourist.

Nhà hàng - cafe Thủy Tạ

Là biểu tượng kiến trúc từ năm 1919, năm 2026, Thủy Tạ vẫn giữ vững vị thế là điểm đến ẩm thực tinh tế nhất bên hồ Xuân Hương. Sự cải thiện về thực đơn cao cấp và phong cách phục vụ chuẩn "Fine Dining" giúp nhà hàng này luôn là lựa chọn hàng đầu của phân khúc khách quốc tế và doanh nhân.

Thủy Tạ mùa mai anh đào Ảnh: NAG Phạm Anh Dũng

Nice Dream Hotel

Nằm ngay trung tâm Đà Lạt, Nice Dream Hotel trong năm 2026 đã hoàn tất quá trình nâng cấp không gian nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng đặc trưng. Khách sạn không chỉ cải thiện chất lượng phòng ốc mà còn chú trọng vào các tiện ích cao cấp và dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân hóa, trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách gia đình khi đến với xứ sở ngàn hoa.

Tình hình du lịch năm 2026 đang đứng trước bước ngoặt lớn khi Sân bay Liên Khương đang được nâng cấp hạ tầng cơ sở, dự kiến mở rộng công suất và các đường bay quốc tế trực tiếp. Đây được coi là "ngòi nổ" giúp Đà Lạt đón nhận luồng khách hạng sang và khách lữ hành toàn cầu. Trong bối cảnh đó, một Dalattourist với hệ sinh thái khép kín - từ vui chơi mạo hiểm, tham quan di sản đến ẩm thực đặc sắc và lưu trú - chính là "hạt nhân" đủ năng lực và tầm vóc để hấp thụ lượng khách này.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chất lượng dịch vụ, đặc biệt là những đổi mới đột phá của năm 2026, đã giúp Dalattourist sẵn sàng tâm thế đón đầu vận hội. Với Dalattourist, mỗi chuyến bay hạ cánh xuống Liên Khương năm 2026 không chỉ mang theo du khách, mà còn mang theo niềm hy vọng về một thời kỳ hoàng kim mới cho du lịch Lâm Đồng, nơi giá trị xanh và sự sáng tạo luôn dẫn lối thành công.