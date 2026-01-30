Dalattourist: Nửa thế kỷ bền bỉ khơi nguồn sáng tạo, cùng Lâm Đồng vươn mình rạng rỡ

Trải qua hành trình 50 năm (1976 - 2026) bền bỉ cùng những thăng trầm của địa phương, Dalattourist không chỉ khẳng định vị thế Thương hiệu Quốc gia bằng những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn trở thành đơn vị hàng đầu dẫn dắt du lịch tỉnh nhà bứt phá, vươn tầm quốc tế trên nền tảng xanh bền vững.

Dalattourist khẳng định mình qua phương châm: “Thiên nhiên là nền tảng và con người tạo nên giá trị” ẢNH: A.N

Đổi mới sáng tạo: Động lực bứt phá kinh tế du lịch địa phương

Với Dalattourist, sáng tạo là chìa khóa để giữ vững sức hút cho thương hiệu điểm đến Đà Lạt qua phương châm: "Thiên nhiên là nền tảng và con người tạo nên giá trị". Không dừng lại ở việc quản lý các danh thắng sẵn có, doanh nghiệp đã tiên phong đầu tư các sản phẩm đẳng cấp quốc tế, giúp tạo nên trải nghiệm đa dạng và thu hút thêm du khách đến với Đà Lạt.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng 20.02.1976- 20.02.2026. 50 năm qua, Dalattourist đã đồng hành cùng Lâm Đồng vươn mình, viết nên câu chuyện về một thương hiệu du lịch tử tế, xanh và nhân văn trong lòng du khách ẢNH: A.N

Tại Khu du lịch thác Datanla, Dalattourist đã kiến tạo một tổ hợp mạo hiểm với các hệ thống máng trượt và Zipline đạt tiêu chuẩn an toàn châu Âu. Đặc biệt, dự án Datanla Pine Karts ra mắt vào đầu năm 2026 không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là minh chứng cho nỗ lực đa dạng hóa trải nghiệm cho du lịch Lâm Đồng. Việc liên tiếp thắng các hạng mục giải thưởng và lọt Top 10% Things to do trên TripAdvisor chính là cách Dalattourist góp phần định vị hình ảnh một Đà Lạt năng động, hiện đại và chuyên nghiệp trên bản đồ lữ hành thế giới.

Dalattourist nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2024 ẢNH: A.N

Bảo tồn và tiếp nối: Gìn giữ "linh hồn" di sản phố núi

Đồng hành cùng địa phương vươn mình không chỉ là câu chuyện về những con số tăng trưởng, mà còn là trách nhiệm gìn giữ linh hồn của vùng đất. Dalattourist đã bền bỉ thực hiện sứ mệnh này thông qua việc bảo tồn và phát huy giá trị của những kiến trúc biểu tượng.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (đứng giữa) chụp ảnh cùng CB-CNV Dalattourist tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ẢNH: A.N

Đó là sự bền bỉ gìn giữ kiến trúc Nhà hàng Thủy Tạ bên hồ Xuân Hương suốt gần nửa thế kỷ, giữ cho cốt cách hào hoa của Đà Lạt luôn sống trong lòng phố thị. Đó là nỗ lực tôn vinh bản sắc văn hóa bản địa tại đỉnh Langbiang huyền thoại. Không chỉ dừng lại ở các buổi biểu diễn Cồng chiêng, doanh nghiệp đã sáng tạo thêm dịch vụ Camping săn mây hay Xích đu chạm mây trời, giúp văn hóa truyền thống tiếp cận gần hơn với du khách trẻ theo cách đầy cảm hứng và tự nhiên nhất.

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Giang (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng Lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng năm 2025 ẢNH: A.N

Trách nhiệm cộng đồng: Vì một Lâm Đồng phát triển bền vững

Một doanh nghiệp chỉ thực sự vươn mình khi địa phương nơi doanh nghiệp đứng chân cùng phát triển. Dalattourist hiện đang tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, đặc biệt là người đồng bào K'Ho tại huyện Lạc Dương và khu vực Langbiang, giúp họ ổn định cuộc sống dựa trên chính mảnh đất quê hương.

Giao lưu cồng chiêng cùng người K'Ho tại Khu du lịch Langbiang ẢNH: A.N

Tầm nhìn nhân văn này còn được cụ thể hóa qua những dự án cộng đồng đầy ý nghĩa. Giải chạy Langbiang Trail không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn mang sứ mệnh gây quỹ trồng rừng, phủ xanh sắc thắm của hoa Mai Anh Đào trên đỉnh núi huyền thoại. Hay chương trình Trung thu về bản phối hợp cùng Hoa hậu H'Hen Niê, mang niềm vui và hy vọng đến cho trẻ em vùng sâu Lạc Dương, là minh chứng cho sự thấu hiểu và sẻ chia của doanh nghiệp với những khó khăn của bà con địa phương.

Trải nghiệm cáp treo băng xuyên rừng thông Đà Lạt ẢNH: A.N

Ngay cả trong ẩm thực, Nhà hàng Buffet Rau Léguda cũng là nhịp cầu kết nối, tôn vinh nông sản sạch của người nông dân Đà Lạt. Với giá trị "Xanh - Sạch - Lành", Léguda không chỉ phục vụ thực khách mà còn góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng nông nghiệp bền vững của địa phương.

Datanla Pine Karts chinh phục đường mòn tại thác Datanla ẢNH: A.N

Dalattourist - 50 năm đồng hành và kiến tạo tương lai

Nhìn lại hành trình 50 năm (1976 - 2026), Dalattourist tự hào là doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh góp mặt trong không gian trưng bày của Triển lãm quốc gia "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" năm 2025. Đây là dấu mốc khẳng định sự gắn bó mật thiết giữa doanh nghiệp với dòng chảy lịch sử dân tộc.

Trải nghiệm miễn phí xích đu chạm mây trời tại Khu du lịch Langbiang ẢNH: A.N

Trải nghiệm Xe trượt giữa rừng thông tại thác Datanla ẢNH: A.N

Bước vào kỷ nguyên mới, với vị thế Thương hiệu Quốc gia, Dalattourist cam kết tiếp tục đồng hành cùng Lâm Đồng vươn mình rạng rỡ, viết tiếp câu chuyện về một thương hiệu du lịch tử tế, xanh và nhân văn trong lòng du khách thập phương.

Zipline xuyên rừng 1500m tại thác Datanla ẢNH: A.N

Trải nghiệm buffet rau Léguda chỉ 69.000 đồng ẢNH: A.N

Trồng cây mai anh đào trên núi Langbiang tại Giải chạy Langbiang Trail ẢNH: A.N

