Đâm 2 người khi đánh ghen, phó chủ tịch hội phụ nữ phường bị khởi tố

Tối 7.3, Công an TP.Tuy Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Lệ Thúy (Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ P.Hòa Hiệp Nam, TX.Đông Hòa, Phú Yên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Bà Thúy là bị can dùng dao đâm chồng là ông P.N.H (hiệu phó một trường tiểu học ở Phú Yên) và một phụ nữ tại khách sạn trong lúc đánh ghen.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trưa 21.2, ông P.N.H và bà L.T.T.Q (38 tuổi, cùng ở P.Hòa Hiệp Nam) đến thuê phòng nghỉ theo giờ tại một khách sạn trên đường Nguyễn Du (TP.Tuy Hòa).

Nghi ngờ chồng ngoại tình từ lâu, bà Thúy đã theo dõi và đến thuê phòng cùng khách sạn để đánh ghen. Khi đi, bà Thúy cầm theo một dao nhỏ và dao rọc giấy.

Khi thấy chồng đi ra từ phòng khách sạn, bà Thúy cầm dao kề cổ ông H., yêu cầu mở cửa để chụp hình xác nhận ông H. và bà Q. ở chung phòng, nhằm làm bằng chứng khi ra tòa. Tuy nhiên, ông H. không đồng ý và gạt tay bỏ đi.

Bà Thúy đã cầm dao đâm 1 nhát vào lưng ông H. rồi lao đến đập cửa phòng khách sạn, yêu cầu bà Q. mở cửa. Sau đó, bà Thúy cầm dao khống chế, tra hỏi và đâm bà Q. gây thương tích ở vùng mặt, vùng đầu và tay.