Đầm An Khê ở đâu, có gì mà thu hút người trẻ đến check-in?

Địa điểm "sống ảo" đẹp ngất ngây gọi tên đầm An Khê

Cần nói ngay, đầm An Khê nằm ở xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Phía đông của đầm này có bãi dừa với cảnh sắc nên thơ. Nhờ vậy mà địa điểm này đã "lọt vào mắt xanh" của giới trẻ do có nhiều "góc sống ảo" và đa dạng các hoạt động du lịch trải nghiệm.

Đầm An Khê đã và đang thu hút nhiều người trẻ tìm đến để du lịch, thưởng ngoạn ẢNH: NGUYỄN ĐÔN

Bùi Thúy An (22 tuổi, ngụ ở tỉnh Quảng Nam), chia sẻ đã có cơ hội đến tham quan đầm An Khê vào cuối tháng 4 vừa qua.

"Mình biết đến bãi dừa ở đầm An Khê do nhìn thấy những bức ảnh đẹp lung linh trên mạng xã hội. Là người thích du lịch và thích "sống ảo" nên mình không thể bỏ qua điểm đến này. Mình đã đến du lịch để chụp ảnh như bao người. Thật may mắn cho mình khi đã không phải vỡ mộng ở phút đặt chân đầm An Khê. Vì mọi cảnh vật ở đây đều giống hệt như khi lên hình đã và đang "viral" (lan truyền nhiều trên internet) khắp mạng xã hội", An nói.

Theo An, bãi dừa An Khê có nhiều view đẹp, thậm chí từ điểm đón khách cũng được trang hoàng lộng lẫy với một giàn hoa giấy, đèn lồng, cờ lọng… với nền phía sau là đầm nước và bãi dừa cực đẹp. Đây là địa điểm lý tưởng để du khách lưu lại những tấm ảnh đẹp.

Dựng lều để ở tại đầm An Khê ẢNH: NGUYỄN ĐÔN

Anh Lê Tân (30 tuổi, ngụ ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cảm nhận sau nhiều lần đến địa điểm này: "Khi đến đây, chỉ cần đưa máy lên và "một phát ăn ngay, có ảnh đẹp liền tay". Thậm chí là có thể quay những clip triệu view".

Là điều phối viên và hướng dẫn du lịch tại bãi dừa, anh Lê Phương Huy (33 tuổi, xã Phổ Khánh, TX.Đức Phổ), cho biết: "Khu vực này có bãi cỏ rộng lớn, quần thể sinh vật đa dạng về cả số lượng và số loài, có hàng dừa xanh ngát và hàng phi lao ra tít tắp tạo nên vẻ đẹp hoang sơ mà thơ mộng. Đó là những góc ảnh "đẹp tung trời" mà thiên nhiên đã tặng cho vị trí du lịch này. Và hiển nhiên, nơi này giống như món quà dành cho những ai yêu thích chụp ảnh".

Cho biết thêm về địa điểm "sống ảo" đẹp ngất ngây này, anh Huy nói thêm: "Ngoài những gì thiên nhiên sắp đặt sẵn, tôi và những người dân đang làm dịch vụ du lịch tại đây cũng bố trí "dàn cảnh" để du khách có thể check-in ngay khi tới điểm trung chuyển bằng ghe hoặc trong lúc chờ đợi".

"Tại bãi dừa, chúng tôi phải dọn dẹp, phát quang, sắp xếp cảnh trí thật đẹp để đáp ứng nhu cầu của những bạn trẻ yêu thích chụp ảnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu cho du khách những vị trí dễ "săn" ảnh đẹp, hoặc hỗ trợ khách những điểm chụp ảnh phù hợp khi có quá nhiều người đến du lịch. Đôi khi chúng tôi phải vào vai nhiếp ảnh gia để du khách có được kỉ niệm đẹp", anh Huy chia sẻ thêm.

Chèo thuyền SUP là hoạt động trải nghiệm thú vị ở đầm An Khê ẢNH: NGUYỄN ĐÔN

Nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị

Không những là địa điểm có những góc máy làm mê lòng giới trẻ, bãi dừa tại đầm An Khê còn thu hút du khách bởi có nhiều hoạt động lý thú.

Đặng Tấn Thế (25 tuổi, ngụ ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), kể về: "Mình đã nhiều lần đến đây. Đầm An Khê là điểm du lịch giúp mình cảm thấy bình yên, xa cuộc sống xô bồ. Mình cũng bị thu hút bởi những hoạt động giúp được gần gũi thiên nhiên như: cắm trại qua đêm, chèo sup, câu cá, bơi lội…".

Còn Bùi Thúy An nói về cuộc trải nghiệm tại đầm An Khê: "Từ tỉnh Quảng Nam đến đây nên mình phải chọn ở lại đêm. Thuê lều và cắm trại trên bãi dừa, mình cũng có phần quan ngại vì ở đây khá vắng vẻ về đêm. Nhưng cuối cùng, mình cảm thấy việc chọn ở lại là đúng đắn. Vì khi đêm xuống, các du khách sẽ tổ chức nướng thịt trên than hồng, hát hò, nhảy múa, đốt lửa trại… thấy vô cùng xôm tụ. Và điều đó đã tạo cho mình một chuyến du lịch tuyệt vời".

Nguyễn Tấn Huy (22 tuổi, ngụ ở TP.Quảng Ngãi) cho biết sẽ quay lại đây khi có dịp. "Vì đây là một trong số ít những địa điểm du lịch tại tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cắm trại, chèo thuyền sup (chèo ván đứng) với giá cả phải chăng, không vượt xa với giá thị trường và khá là an toàn về nhiều mặt. Mình sẽ cùng bạn bè hoặc người thân quay lại để cùng cắm trại, ăn đồ nướng… nhưng sẽ chọn một dịp vắng khách", Huy vừa chia sẻ vừa cười.

Không ít người trẻ thích thú khi đến vui chơi, check-in tại đầm An Khê ẢNH: NGUYỄN THANH NHẬT

Anh Lê Tân nói: "Khi du lịch ở đầm An Khê, trải nghiệm việc ăn đồ thật sự rất thích. Mọi người được cùng nhau đứng vòng quanh bếp nướng rất vui. Và điều quan trọng là không cần khệ nệ mang theo thực phẩm rồi ướp ướp, tẩm tẩm rồi sợ rơi vãi trên phương tiện di chuyển. Vì mọi nguyên liệu sẽ được các "nhà cung cấp địa phương" mang đến theo yêu cầu. Đặc biệt là có những món "cây nhà lá vườn" như: gà, vịt, cá tôm, rau củ quả… sẽ được "ship tận lều" cho du khách".

Theo anh Lê Phương Huy: "Một trong những hoạt động thú vị ở đầm An Khê là chèo thuyền sup. Hoạt động này khá mới, vì trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay chưa có quá nhiều địa điểm xuất hiện dịch vụ này. Chèo SUP sẽ giúp du khách được di chuyển trên mặt đầm một cách dễ dàng để tham quan và nhìn ngắm khung cảnh xung quanh từ giữa đầm nước là "hạt nhân" của nền văn hóa Sa Huỳnh. Ngoài lợi thế đó, chèo thuyền sup cũng có thể các bạn trẻ những hình ảnh với chất lượng tốt. Chèo SUP khi lên hình rất đẹp và cũng đang là thị hiếu của số đông các bạn trẻ hiện nay".

Cũng theo anh Huy: "Địa điểm này có nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch theo mô hình dã ngoại. Du khách có thể tha hồ tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị. Đêm đến có thể cùng người dân đi thả lưới đêm".