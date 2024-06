Đảm bảo an ninh tuyệt đối chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong phương án diễn tập giả định đón đoàn diễn ra sáng nay 19.6, lực lượng mô tô đặc chủng của Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an đón, dẫn đường đoàn khách quốc tế từ sân bay Nội Bài đến nơi nghỉ và làm việc của đoàn.

Công tác diễn tập được thực hiện nghiêm túc, bài bản từ những khâu đầu tiên. Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện thao tác chỉ huy giao thông nhanh chóng, dứt khoát; phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng mặt đất và thông tin liên lạc.

Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện triển khai phương án đảm bảo giao thông và dẫn đoàn trong suốt quá trình hoạt động của đoàn tại Hà Nội. Đồng thời, tăng cường tuần tra kiểm soát, triển khai phương án giải tỏa ùn tắc giao thông ngay sau khi đoàn đi qua.



Trước đó, ngày 18.6, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai phương án bảo đảm an ninh cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam từ 19 - 20.6.

Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho chuyến thăm của Tổng thống Nga, Công an TP.Hà Nội đã xây dựng phương án bảo vệ cho các hoạt động của đoàn trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại diện chỉ huy và phòng chức năng Bộ Công an đã đóng góp ý kiến cho phương án, nhấn mạnh công tác phân luồng, an toàn giao thông, phối hợp, trực chiến, thông tin báo cáo và dự kiến các tình huống phát sinh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, khẳng định chuyến thăm của Tổng thống Nga là sự kiện đặc biệt quan trọng. Vì vậy, các đơn vị phải nhận thức sâu sắc và triển khai công tác an ninh, an toàn một cách nghiêm túc, không được chủ quan.

Từ 7 giờ, dàn 30 xe đặc chủng của Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã tập kết chuẩn bị diễn tập đón, dẫn đoàn khách quốc tế TUẤN MINH

Thiếu tá Vũ Thị Thanh Nga cùng đồng đội thực hiện công tác kiểm tra thiết bị, tư trang trước khi bước vào công tác diễn tập giả định TUẤN MINH

Các cán bộ, chiến sĩ CSGT điều khiển mô tô đặc chủng trong đội hình dẫn đoàn, thực hiện các động tác mở đường và bảo vệ đoàn TUẤN MINH

Đội hình dẫn đoàn TUẤN MINH

Chiếc limousine siêu sang mang tên Aurus Senat, biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô Nga, được sử dụng để chuyên chở Tổng thống Nga Vladimir Putin TUẤN MINH