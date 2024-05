Đảm bảo quyền vui chơi, luyện tập thể dục thể thao cho trẻ em

Ngày 26.5, tại quảng trường Lam Sơn (TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa), Bộ VH-TT-DL phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, và tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai mạc "Ngày Olympic trẻ em, và phát động toàn dân tập luyện môn bơi để phòng, chống đuối nước năm 2024".



Tại chương trình, gần 8.000 thiếu nhi trên địa bàn TP.Thanh Hóa, đã trình diễn màn văn nghệ với chủ đề "Thiếu nhi vui khỏe"; hàng trăm người khác trình diễn yoga, dân vũ thể thao, đồng diễn shuffle dance...

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cho biết "Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2024" là hoạt động để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác trẻ em, và tiếp tục triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

"Giai đoạn 2021 - 2023, phong trào thể dục thể thao trong trường học, nhà văn hóa, nhà thiếu nhi, khu dân cư phát triển sôi nổi, đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo trẻ em tham gia. Qua đó, đã giúp các em hình thành thói quen tích cực tập luyện hằng ngày để hoàn thiện kỹ năng vận động, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, xây dựng lối sống an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trẻ em khó khăn, chưa được bảo đảm quyền vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao, tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước còn nhiều. Nguyên nhân là do nhiều đơn vị, trường học, chính quyền địa phương thiếu cơ sở vật chất, sân bãi thể dục thể thao, thiếu điểm vui chơi cho trẻ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa". Do đó, Bộ VH-TT-DL đề nghị các địa phương, các ngành, đoàn thể, gia đình, và nhà trường quan tâm hơn đến phong trào thể dục thể thao dành cho thanh thiếu nhi", ông Cương cho hay.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết những năm qua, tỉnh này luôn dành sự quan tâm lớn đối với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục, và phát triển trẻ em, nhất là phong trào thể dục thể thao.

Ông Tùng cho biết thêm trong năm 2024 và những năm tiếp theo, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung hơn nữa công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, tập trung vào phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên.