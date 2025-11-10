Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Đám cưới cổ tích của 'ma nữ' đẹp nhất Thái Lan Mai Davika

Hoài Thương
Hoài Thương
10/11/2025 18:58 GMT+7

Mỹ nhân 'Tình người duyên ma' Mai Davika vừa công bố loạt ảnh cưới lãng mạn với bạn trai Ter Chantavit, kết quả của chuyện tình ngọt ngào kéo dài 7 năm.

Đám cưới cổ tích của 'ma nữ' đẹp nhất Thái Lan Mai Davika - Ảnh 1.

Ma nữ" Mai Davika tổ chức đám cưới với bạn trai Ter Chantavit sau 7 năm hẹn hò

ẢNH: INSTAGRAM NV

Nữ diễn viên Mai Davika và tài tử Ter Chantavit đã tổ chức hôn lễ riêng tư vào tối 9.11 tại Thái Lan, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết. Theo MG OnlineThairath, cặp đôi giữ kín địa điểm, đến ngày 10.11 nhân vật chính mới chia sẻ những hình ảnh trong lễ cưới. Trên trang Instagram có hơn 18 triệu người theo dõi, mỹ nhân 33 tuổi khoe loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong hôn lễ vừa diễn ra kèm dòng khẳng định ngọt ngào: "Đã kết hôn".

Không gian tiệc cưới diễn ra ngoài trời với thảm xanh, nhiều cây cối và được trang hoàng lộng lẫy bằng nhiều loại hoa tươi từ hồng, lan đến tú cầu... mang sắc trắng chủ đạo, điểm xuyết tông xanh lá, tạo nên khung cảnh như khu vườn cổ tích. 

Đám cưới cổ tích của 'ma nữ' đẹp nhất Thái Lan Mai Davika - Ảnh 2.

Cặp đôi hạnh phúc trong đám cưới cổ tích

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong ánh nắng chiều, cô dâu tỏa sáng như một nàng công chúa trong chiếc váy quây chất liệu ren tinh tế, sang trọng; lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên cùng mái tóc đen dài tôn lên gương mặt xinh đẹp, cùng thần thái rạng rỡ. Trong khi đó, chú rể Ter Chantavit chọn bộ tuxedo trắng lịch lãm cho ngày trọng đại, liên tục hướng mắt về phía bạn đời. Cặp đôi khiêu vũ, trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa những tràng pháo tay chúc phúc của bạn bè.

Bó hoa cưới của Mai Davika là bó lan trắng khổng lồ, người bắt được hoa là diễn viên Mint Chalida - bạn thân của cô. Sau nghi lễ, đôi vợ chồng mới cùng cắt bánh, rót rượu và gửi lời cảm ơn đến các khách mời thân thiết.

Đám cưới cổ tích của 'ma nữ' đẹp nhất Thái Lan Mai Davika - Ảnh 3.
Đám cưới cổ tích của 'ma nữ' đẹp nhất Thái Lan Mai Davika - Ảnh 4.

Nữ chính Tình người duyên ma lộng lẫy trong chiếc váy cưới

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hình ảnh tiệc cưới của Mai Davika - Ter Chantavit khiến dân tình choáng ngợp trước độ hoành tráng, xa hoa cùng những chi tiết bài trí tinh tế, tỉ mỉ. Bên cạnh đó, vẻ ngoài sang trọng, nổi bật cùng thần thái rạng rỡ, hạnh phúc của hai nhân vật chính khiến fan không khỏi cảm thán. Bên dưới mục bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ thi nhau gửi những lời chúc ngọt ngào đến cặp sao đình đám của làng giải trí xứ chùa vàng.

Chuyện tình 7 năm của Mai Davika - Ter Chantavit

Đám cưới cổ tích của 'ma nữ' đẹp nhất Thái Lan Mai Davika - Ảnh 5.

Chuyện tình của cặp sao đình đám Thái Lan có cái kết đẹp sau 7 năm

ẢNH: INSTAGRAM NV

Mai Davika và Ter Chantavit gặp nhau lần đầu khi cùng tham gia bộ phim Tình người duyên ma (2013) - tác phẩm lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Thái Lan. Khi ấy, mỹ nhân 9X đảm nhận vai "ma nữ" Nak, còn Ter là đồng biên kịch của phim. Cả hai tái hợp qua dự án Nhân cách trong em (2017) rồi nảy sinh tình cảm, công khai hẹn hò vào năm 2018.

Sau hơn 7 năm bên nhau, Ter cầu hôn Mai hồi tháng 6.2025 trong không gian ngập tràn hoa, cùng lời nhắn: "Cảm ơn em đã làm cho cuộc sống của anh trở nên trọn vẹn". Minh tinh chia sẻ cả hai "đều sẵn sàng bước sang chặng đường mới, bằng lòng cùng sẻ chia mọi điều trong cuộc sống".

Mai Davika sinh năm 1992, mang hai dòng máu Thái Lan - Bỉ. Cô là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và thời trang châu Á. Sau thành công của Tình người duyên ma, cô được mệnh danh "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" nhờ nhan sắc thanh thoát, vóc dáng cân đối cùng phong cách hiện đại.

Ngoài phim ảnh, Mai Davika còn được biết đến qua MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP và nhiều dự án thời trang quốc tế. Cô nhiều lần vào top nghệ sĩ nữ có thu nhập cao nhất xứ chùa vàng, được Maxim vinh danh là "mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Thái Lan".

Tin liên quan

'Ma nữ' Mai Davika khoe nhan sắc 'vạn người mê' khi diện váy cưới

'Ma nữ' Mai Davika khoe nhan sắc 'vạn người mê' khi diện váy cưới

Người mẫu Lan Khuê cất công mời Mai Davika đến Việt Nam tham gia trình diễn trong show thời trang kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề của mình.

Khám phá thêm chủ đề

Mai Davika Ter Chantavit Thái Lan Đám cưới ma nữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận