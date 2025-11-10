Đám cưới cổ tích của 'ma nữ' đẹp nhất Thái Lan Mai Davika

Ma nữ" Mai Davika tổ chức đám cưới với bạn trai Ter Chantavit sau 7 năm hẹn hò ẢNH: INSTAGRAM NV

Nữ diễn viên Mai Davika và tài tử Ter Chantavit đã tổ chức hôn lễ riêng tư vào tối 9.11 tại Thái Lan, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết. Theo MG Online và Thairath, cặp đôi giữ kín địa điểm, đến ngày 10.11 nhân vật chính mới chia sẻ những hình ảnh trong lễ cưới. Trên trang Instagram có hơn 18 triệu người theo dõi, mỹ nhân 33 tuổi khoe loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong hôn lễ vừa diễn ra kèm dòng khẳng định ngọt ngào: "Đã kết hôn".

Không gian tiệc cưới diễn ra ngoài trời với thảm xanh, nhiều cây cối và được trang hoàng lộng lẫy bằng nhiều loại hoa tươi từ hồng, lan đến tú cầu... mang sắc trắng chủ đạo, điểm xuyết tông xanh lá, tạo nên khung cảnh như khu vườn cổ tích.

Cặp đôi hạnh phúc trong đám cưới cổ tích ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong ánh nắng chiều, cô dâu tỏa sáng như một nàng công chúa trong chiếc váy quây chất liệu ren tinh tế, sang trọng; lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên cùng mái tóc đen dài tôn lên gương mặt xinh đẹp, cùng thần thái rạng rỡ. Trong khi đó, chú rể Ter Chantavit chọn bộ tuxedo trắng lịch lãm cho ngày trọng đại, liên tục hướng mắt về phía bạn đời. Cặp đôi khiêu vũ, trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa những tràng pháo tay chúc phúc của bạn bè.

Bó hoa cưới của Mai Davika là bó lan trắng khổng lồ, người bắt được hoa là diễn viên Mint Chalida - bạn thân của cô. Sau nghi lễ, đôi vợ chồng mới cùng cắt bánh, rót rượu và gửi lời cảm ơn đến các khách mời thân thiết.

Nữ chính Tình người duyên ma lộng lẫy trong chiếc váy cưới ẢNH: INSTAGRAM NV

Hình ảnh tiệc cưới của Mai Davika - Ter Chantavit khiến dân tình choáng ngợp trước độ hoành tráng, xa hoa cùng những chi tiết bài trí tinh tế, tỉ mỉ. Bên cạnh đó, vẻ ngoài sang trọng, nổi bật cùng thần thái rạng rỡ, hạnh phúc của hai nhân vật chính khiến fan không khỏi cảm thán. Bên dưới mục bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ thi nhau gửi những lời chúc ngọt ngào đến cặp sao đình đám của làng giải trí xứ chùa vàng.

Chuyện tình 7 năm của Mai Davika - Ter Chantavit

Chuyện tình của cặp sao đình đám Thái Lan có cái kết đẹp sau 7 năm ẢNH: INSTAGRAM NV

Mai Davika và Ter Chantavit gặp nhau lần đầu khi cùng tham gia bộ phim Tình người duyên ma (2013) - tác phẩm lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Thái Lan. Khi ấy, mỹ nhân 9X đảm nhận vai "ma nữ" Nak, còn Ter là đồng biên kịch của phim. Cả hai tái hợp qua dự án Nhân cách trong em (2017) rồi nảy sinh tình cảm, công khai hẹn hò vào năm 2018.

Sau hơn 7 năm bên nhau, Ter cầu hôn Mai hồi tháng 6.2025 trong không gian ngập tràn hoa, cùng lời nhắn: "Cảm ơn em đã làm cho cuộc sống của anh trở nên trọn vẹn". Minh tinh chia sẻ cả hai "đều sẵn sàng bước sang chặng đường mới, bằng lòng cùng sẻ chia mọi điều trong cuộc sống".

Mai Davika sinh năm 1992, mang hai dòng máu Thái Lan - Bỉ. Cô là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và thời trang châu Á. Sau thành công của Tình người duyên ma, cô được mệnh danh "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" nhờ nhan sắc thanh thoát, vóc dáng cân đối cùng phong cách hiện đại.

Ngoài phim ảnh, Mai Davika còn được biết đến qua MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP và nhiều dự án thời trang quốc tế. Cô nhiều lần vào top nghệ sĩ nữ có thu nhập cao nhất xứ chùa vàng, được Maxim vinh danh là "mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Thái Lan".