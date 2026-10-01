'Đàm đạo' của Vũ Cao Đàm lập kỷ lục mới về giá bán tranh Việt

Tác phẩm vượt qua mức giá kỷ lục của tranh Việt được đấu giá công khai 24,375 triệu HKD (khoảng 3,14 triệu USD) mà Portrait of Mademoiselle Phuong (Chân dung cô Phượng) của Mai Trung Thứ đã nắm giữ trong hơn 5 năm qua.

Bức tranh Đàm đạo Ảnh: Sotheby's

Bức tranh Đàm đạo, chất liệu màu nước và màu bột trên lụa, vẽ 5 thiếu nữ với 5 màu áo khác nhau, tượng trưng cho ngũ sắc - ngũ thân - ngũ hành dân gian của VN, cùng ngồi bên nhau trong một khu vườn. Đàm đạo thuộc bộ sưu tập của Philip Ng tại Singapore đã xuất hiện tại Sotheby's Hong Kong ngày 8.4.2008, khi đó mức ước tính của tác phẩm chỉ từ 1 - 1,5 triệu HKD được chủ sở hữu mua tại phiên đấu giá này.

Ảnh: Sotheby's

Họa sĩ Vũ Cao Đàm cùng theo cả hai ngành hội họa và điêu khắc tại Trường Mỹ thuật Đông Dương. Theo nhà sưu tập Lý Đợi: "Bức này có thể ra đời trước Thế chiến 2 vài tháng, nhưng cũng là một trong những bức đánh dấu cho giai đoạn quay trở lại với việc vẽ của Vũ Cao Đàm. Khổ lụa tơ tằm truyền thống phổ biến nhất ở các làng nghề VN là 90 cm, bức này của ông có khổ to hơn, 100 cm, rất là hiếm gặp. Cả cuộc đời sáng tác của Vũ Cao Đàm chỉ có 4 bức lụa to hơn 100 cm, nên tác phẩm trở nên quý hiếm là vậy".