    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Văn hóa

    'Đàm đạo' của Vũ Cao Đàm lập kỷ lục mới về giá bán tranh Việt

    Lê Công Sơn
    Lê Công Sơn
    Bức tranh Conversation d'élégantes au jardin (tạm dịch: Đàm đạo, 85,6 x 114,5 cm, 1939, ảnh) của họa sĩ Vũ Cao Đàm vừa được "gõ búa" 28,96 triệu HKD (tương đương 3,69 triệu USD) tại phiên đấu giá Modern & Contemporary Evening Auction của Sotheby's Hong Kong ngày 28.9.

    Tác phẩm vượt qua mức giá kỷ lục của tranh Việt được đấu giá công khai 24,375 triệu HKD (khoảng 3,14 triệu USD) mà Portrait of Mademoiselle Phuong (Chân dung cô Phượng) của Mai Trung Thứ đã nắm giữ trong hơn 5 năm qua.

    'Đàm đạo' của Vũ Cao Đàm lập kỷ lục mới về giá bán tranh Việt- Ảnh 1.

    Bức tranh Đàm đạo

    Ảnh: Sotheby's

    Bức tranh Đàm đạo, chất liệu màu nước và màu bột trên lụa, vẽ 5 thiếu nữ với 5 màu áo khác nhau, tượng trưng cho ngũ sắc - ngũ thân - ngũ hành dân gian của VN, cùng ngồi bên nhau trong một khu vườn. Đàm đạo thuộc bộ sưu tập của Philip Ng tại Singapore đã xuất hiện tại Sotheby's Hong Kong ngày 8.4.2008, khi đó mức ước tính của tác phẩm chỉ từ 1 - 1,5 triệu HKD được chủ sở hữu mua tại phiên đấu giá này.

    'Đàm đạo' của Vũ Cao Đàm lập kỷ lục mới về giá bán tranh Việt- Ảnh 2.

    Ảnh: Sotheby's

    Họa sĩ Vũ Cao Đàm cùng theo cả hai ngành hội họa và điêu khắc tại Trường Mỹ thuật Đông Dương. Theo nhà sưu tập Lý Đợi: "Bức này có thể ra đời trước Thế chiến 2 vài tháng, nhưng cũng là một trong những bức đánh dấu cho giai đoạn quay trở lại với việc vẽ của Vũ Cao Đàm. Khổ lụa tơ tằm truyền thống phổ biến nhất ở các làng nghề VN là 90 cm, bức này của ông có khổ to hơn, 100 cm, rất là hiếm gặp. Cả cuộc đời sáng tác của Vũ Cao Đàm chỉ có 4 bức lụa to hơn 100 cm, nên tác phẩm trở nên quý hiếm là vậy".

    Tin liên quan

    Minh bạch thị trường tranh Việt

    Minh bạch thị trường tranh Việt

    Nhiều cuộc đấu giá, triển lãm tranh được tổ chức trong thời gian qua kéo theo nhu cầu cần minh bạch thị trường tranh Việt.

    Tranh Việt lập mặt bằng giá mới trên thị trường thế giới

    Tranh Việt tiếp tục bán được giá triệu USD

    Khám phá thêm chủ đề

    Trường Mỹ thuật Đông Dương họa sĩ Vũ Cao Đàm Vũ Cao Đàm Mai Trung Thứ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận