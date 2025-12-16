Dám đi rồi sẽ đến: Hành trình lãnh đạo trẻ chạm giá trị giáo dục Phần Lan

Đặt chân đến Phần Lan, nơi đề cao sự tự do và chất lượng cuộc sống, chị Mễ Dung nhận ra một giá trị quan trọng: "Tiền bạc thật ra không quan trọng bằng việc tìm được một điều gì đó mình có động lực để đi làm mỗi ngày, và mang lại giá trị thật đối với xã hội, đối với con người". Từ một cô sinh viên ngành Điều dưỡng, chị trở thành gia sư tiếng Phần, rồi người dẫn đường cho những hành trình hội nhập của hàng trăm gia đình học viên Việt.

Chị Phan Thị Mỹ Dung

Một hành trình du học không chỉ là sự chuyển giao về tri thức, mà còn là hành trình chinh phục những giá trị sống mới. Chính từ hành trình chạm đến giấc mơ tri thức ấy, Finnolla ra đời với "F" là Finland, còn "innolla" nghĩa là "làm bằng tất cả sự tận tâm". Sự tận tâm bao gồm: Tận tâm định hướng, để mỗi học sinh chọn đúng lộ trình, vững bước tương lai; Tận tâm đồng hành, để mỗi gia đình an tâm trên từng chặng đường; Tận tâm kết nối, để mỗi du học sinh tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình nơi xứ sở hạnh phúc.

Với thông điệp "Dẫn bước du học - Mở lối tương lai", giá trị cốt lõi của Finnolla chính là sau khi du học, bạn có được cơ hội để định cư tại Phần Lan sau tốt nghiệp, để mở ra một tương lai mới cho những ai có khát khao về đời sống học tập chất lượng, tự tin trên hành trình hòa nhập, phát triển và trưởng thành giữa môi trường châu Âu hiện đại, nhân văn.