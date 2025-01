Đàm phán Gaza có tiến triển

Thế nhưng, những chuyển biến này vẫn chưa đủ để đạt được kết quả cụ thể, theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin. "Chúng tôi đã đạt được một số tiến triển thực sự", Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận với báo giới và bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiến hành trao đổi con tin, nhưng ông cũng quy trách nhiệm Hamas đang cản trở mục tiêu này. Còn Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cảnh báo cái giá sẽ rất đắt đỏ nếu con tin không được trả tự do vào thời điểm ông nhậm chức ngày 20.1.

Lệnh ngừng bắn rất gần, Israel vẫn tiếp tục công phá Gaza

Một quan chức Palestine biết về nỗ lực thương thuyết cho hay việc đến nay chưa đạt được thỏa thuận không có nghĩa hoạt động đàm phán không đi đến đâu, mà ngược lại khẳng định lần này là nỗ lực nghiêm túc nhất từ trước giờ. "Các cuộc đàm phán được thực hiện xuyên suốt, phía trung gian và các bên thương thuyết đề cập đến từng từ và chi tiết một. Đột phá sẽ đến khi các bên thu hẹp được những cách biệt hiện tại, nhưng đến nay vẫn chưa có thỏa thuận", Reuters dẫn lời nguồn tin, người từ chối cung cấp thêm thông tin cụ thể.

Một quan chức khác cũng của Palestine xác nhận đã có tiến triển, nhưng đề cập một điều khoản mới mà phía Israel vừa bổ sung mà theo ông có thể đe dọa nỗ lực đang diễn ra.

Khói bốc lên ở Gaza sau đợt không kích của Israel ngày 9.1 Ảnh: AP

"Tuy nhiên, Israel vẫn khăng khăng muốn kiểm soát một dải đất bề ngang 1 km dọc theo biên giới phía đông và phía nam của Dải Gaza, theo đó sẽ gây cản trở người dân quay về nhà và đại diện cho sự rút lui khỏi điều khoản mà (Israel) từng đồng ý hồi tháng 7.2024", quan chức Palestine cho hay. Israel chưa bình luận về thông tin này.

Khi đàm phán diễn ra, quân đội Israel vẫn tiếp tục không kích các mục tiêu ở Gaza. Tính đến hôm qua, cơ quan y tế Gaza cho biết đã có hơn 46.000 người thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra ngày 7.10.2023. Cùng ngày, chuyên san The Lancet công bố báo cáo ước tính số người chết ở Gaza trong 9 tháng đầu của chiến sự cao hơn 40% so với tính toán của cơ quan y tế Gaza. Báo cáo được bình duyệt, do phía Anh dẫn đầu thực hiện, đã đưa ra số liệu chính xác nhất có thể là 64.260 người, đại diện 2,9% dân số Gaza trước xung đột, hoặc cứ 35 người dân thì có 1 người tử vong.

Trong một diễn biến khác ở Trung Đông, bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao ngoại giao và chính sách an ninh EU, thông báo trên mạng xã hội rằng khối có thể bắt đầu dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Syria nếu lãnh đạo mới ở Damascus thực thi những bước xây dựng chính quyền bảo vệ các sắc dân thiểu số.