Đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ đạt được kết quả gì?

Nga, Mỹ và Ukraine đã kết thúc 2 ngày đàm phán tại Abu Dhabi (UAE) với một thỏa thuận về trao đổi tù binh nhưng chưa đạt được bước đột phá nào dù vẫn cam kết tiếp tục nỗ lực ngoại giao.