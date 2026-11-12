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    Đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ đạt được kết quả gì?

    Đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ đạt được kết quả gì?

    Vi Trân
    Vi Trân
    Nga, Mỹ và Ukraine đã kết thúc 2 ngày đàm phán tại Abu Dhabi (UAE) với một thỏa thuận về trao đổi tù binh nhưng chưa đạt được bước đột phá nào dù vẫn cam kết tiếp tục nỗ lực ngoại giao.

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