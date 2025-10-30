Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Dàn 'anh tài' tổ chức đêm nhạc, góp gần 1 tỉ đồng khắc phục bão lũ

Hải Duy
Hải Duy
30/10/2025 07:24 GMT+7

Sau đêm nhạc 'Tôi! Người Việt Nam', dàn 'anh tài' đã quyên góp được gần 1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai.

Dàn 'anh tài' tổ chức đêm nhạc, góp gần 1 tỉ đồng khắc phục bão lũ- Ảnh 1.

Tôi! Người Việt Nam không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tình đoàn kết, nhân ái và lòng tự hào dân tộc

Ảnh: HỮU TÍN

Tối 29.10, đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), quy tụ 25 "anh tài" đến từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Bên cạnh loạt hit trong chương trình, các nam ca sĩ còn mang đến nhiều ca khúc mới do chính họ sáng tác, gửi gắm tinh thần sẻ chia và hướng về đồng bào đang chịu thiệt hại do bão lũ.

Chương trình do "gia tộc anh tài" cùng nhau đứng ra tổ chức với mục đích gây quỹ ủng hộ người dân vùng thiên tai.


Điều đặc biệt của đêm nhạc 'Tôi! Người Việt Nam'

Dàn 'anh tài' tổ chức đêm nhạc, góp gần 1 tỉ đồng khắc phục bão lũ- Ảnh 2.

Tấm poster Tôi! Người Việt Nam với đầy đủ chữ ký của 33 "anh tài" là món quà tinh thần ý nghĩa được đem ra đấu giá để gây quỹ

Ảnh: HỮU TÍN

Điểm nhấn của đêm nhạc là phần đấu giá kỷ vật đặc biệt - tấm poster Tôi! Người Việt Nam có đầy đủ chữ ký của 33 "anh tài". Vật phẩm này được xem là biểu tượng của sự gắn kết, đồng lòng và là món quà tinh thần ý nghĩa.


Với mức giá khởi điểm 10 triệu đồng, màn đấu giá diễn ra đầy kịch tính. Cuối cùng, Jun Phạm và Bằng Kiều đã cùng trả giá thành công ở mức 200 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó, hai nghệ sĩ quyết định tặng lại tấm poster để chương trình tiếp tục đấu giá, đồng thời vẫn giữ nguyên số tiền 200 triệu đồng đóng góp vào quỹ ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.


Dàn 'anh tài' tổ chức đêm nhạc, góp gần 1 tỉ đồng khắc phục bão lũ- Ảnh 3.
Dàn 'anh tài' tổ chức đêm nhạc, góp gần 1 tỉ đồng khắc phục bão lũ- Ảnh 4.

Khán giả Nguyễn Phương Anh là người đấu giá thành công tấm poster đặc biệt với mức giá 180 triệu đồng

Ảnh: HỮU TÍN

Tiếp nối phần đấu giá, mức khởi điểm 33 triệu đồng được đưa ra và nhanh chóng được Nguyễn Phương Anh, một khán giả hâm mộ của ca sĩ Kay Trần, chốt hạ với 180 triệu đồng. "Cơ hội được làm điều ý nghĩa cùng thần tượng của mình là điều rất đáng trân quý. Với tôi, dù đấu giá bao nhiêu thì tất cả cũng dành cho những hoàn cảnh đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Hôm nay là cơ hội để lan tỏa điều tích cực, thì tại sao mình lại không làm?", Phương Anh chia sẻ.


Sau phần đấu giá, các "anh tài" tiếp tục chung tay đóng góp thêm vào quỹ, nâng tổng số tiền quyên góp trong đêm lên 780 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, cùng doanh thu bán vé (sau khi trừ nghĩa vụ thuế và chi phí quản lý), cũng như các khoản ủng hộ từ mạnh thường quân và đơn vị tài trợ, đồng hành sẽ được gửi đến người dân vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tin liên quan

Hòa Minzy, Phương Lê ủng hộ đồng bào bị thiệt hại sau bão Wipha

Hòa Minzy, Phương Lê ủng hộ đồng bào bị thiệt hại sau bão Wipha

Bão Wipha và hoàn lưu của bão đã gây thiệt hại lớn cho người dân ở nhiều khu vực phía bắc. Ca sĩ Hòa Minzy và Hoa hậu Phương Lê nhanh chóng hỗ trợ, giúp bà con vượt qua khó khăn sau bão số 3.

Khám phá thêm chủ đề

Tôi! Người Việt Nam Anh Tài Anh trai vượt ngàn chông gai đêm nhạc gây quỹ showbiz việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận