Dàn 'anh tài' tổ chức đêm nhạc, góp gần 1 tỉ đồng khắc phục bão lũ

Tối 29.10, đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), quy tụ 25 "anh tài" đến từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Bên cạnh loạt hit trong chương trình, các nam ca sĩ còn mang đến nhiều ca khúc mới do chính họ sáng tác, gửi gắm tinh thần sẻ chia và hướng về đồng bào đang chịu thiệt hại do bão lũ.
Chương trình do "gia tộc anh tài" cùng nhau đứng ra tổ chức với mục đích gây quỹ ủng hộ người dân vùng thiên tai.
Điều đặc biệt của đêm nhạc 'Tôi! Người Việt Nam'
Điểm nhấn của đêm nhạc là phần đấu giá kỷ vật đặc biệt - tấm poster Tôi! Người Việt Nam có đầy đủ chữ ký của 33 "anh tài". Vật phẩm này được xem là biểu tượng của sự gắn kết, đồng lòng và là món quà tinh thần ý nghĩa.
Với mức giá khởi điểm 10 triệu đồng, màn đấu giá diễn ra đầy kịch tính. Cuối cùng, Jun Phạm và Bằng Kiều đã cùng trả giá thành công ở mức 200 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó, hai nghệ sĩ quyết định tặng lại tấm poster để chương trình tiếp tục đấu giá, đồng thời vẫn giữ nguyên số tiền 200 triệu đồng đóng góp vào quỹ ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.
Khán giả Nguyễn Phương Anh là người đấu giá thành công tấm poster đặc biệt với mức giá 180 triệu đồng
Ảnh: HỮU TÍN
Tiếp nối phần đấu giá, mức khởi điểm 33 triệu đồng được đưa ra và nhanh chóng được Nguyễn Phương Anh, một khán giả hâm mộ của ca sĩ Kay Trần, chốt hạ với 180 triệu đồng. "Cơ hội được làm điều ý nghĩa cùng thần tượng của mình là điều rất đáng trân quý. Với tôi, dù đấu giá bao nhiêu thì tất cả cũng dành cho những hoàn cảnh đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Hôm nay là cơ hội để lan tỏa điều tích cực, thì tại sao mình lại không làm?", Phương Anh chia sẻ.
Sau phần đấu giá, các "anh tài" tiếp tục chung tay đóng góp thêm vào quỹ, nâng tổng số tiền quyên góp trong đêm lên 780 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, cùng doanh thu bán vé (sau khi trừ nghĩa vụ thuế và chi phí quản lý), cũng như các khoản ủng hộ từ mạnh thường quân và đơn vị tài trợ, đồng hành sẽ được gửi đến người dân vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bình luận (0)