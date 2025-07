Dàn anh trai, anh tài khuấy đảo đêm nhạc tại Huế

Tối 6.7, đại nhạc hội Mega Booming - Huế 2025 diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn (Huế). Chương trình quy tụ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng đến từ những chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Em xinh say hi... khiến khán giả phấn khích và cổ vũ nhiệt tình. Đêm nhạc kéo dài 5 tiếng với những tiết mục kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Mở đầu chương trình, Phạm Anh Khoa khuấy động sân khấu bằng chất rock dân gian trong hai ca khúc Lý kéo chài và Lý quạ kêu. Phần biểu diễn của anh thăng hoa hơn khi kết hợp với phần solo guitar của nghệ sĩ Shumo AG Ảnh: BTC

Tiếp đó, khán giả được thưởng thức phiên bản tiếng Nhật của ca khúc Diễm xưa do ca sĩ Akari Nakatani trình bày Ảnh: BTC

Không khí đêm diễn sôi động hơn với màn xuất hiện của "anh trai" Anh Tú và "em xinh" LyLy. Nam ca sĩ sinh năm 1992 dành tặng mọi người bản mashup Đôi mắt và Chiếc khăn gió ấm Ảnh: BTC

Màn phối hợp ăn ý của Anh Tú và LyLy khiến nhiều người hâm mộ thích thú cũng như tích cực "đẩy thuyền" Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Quân A.P vẫn là giọng ca khiến người xem xao xuyến với bài Thiên mệnh Ảnh: BTC

Rũ bỏ hình ảnh quý ông lịch lãm, "anh tài" Quốc Thiên tạo bất ngờ cho người xem với phong cách thời trang thoải mái, năng động Ảnh: BTC

Sau màn kết hợp trong tiết mục Đầu đội sừng cùng Gemini Hùng Huỳnh và Quân A.P, HURRYKNG tiếp tục "bắt tay" với Mambo mang đến màu sắc riêng ở ca khúc Hẹn em dưới ánh trăng Ảnh: BTC

"Anh trai" Wean cũng để lại dấu ấn bằng một màn trình diễn sôi động cùng vũ đoàn Ảnh: BTC

Khác biệt với các đồng nghiệp, Kay Trần ghi điểm khi xuất hiện trong trang phục áo dài. Kay Trần và Isaac là hai giọng ca đảm nhận việc "giữ lửa" ở phần cuối chương trình thông qua loạt bản hit Đừng vào tim em, Nước hoa, Gọi cho anh, Bống bống bang bang... Ảnh: BTC