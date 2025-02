Dàn 'anh trai' đổ bộ MV mùa Valentine của Đức Phúc

Chăm em một đời được sáng tác bởi nhạc sĩ Kai Đinh, producer Kewtiie và do Kawaii Tuấn Anh đạo diễn. Sự hợp tác này hứa hẹn mang đến một MV vô cùng thú vị cho mùa Valentine năm nay. MV được quay hoàn toàn bằng góc máy thứ nhất nhằm mang đến cho người xem cảm giác mình là nhân vật chính trải nghiệm toàn bộ câu chuyện một cách chân thực.

Sau nhiều đồn đoán từ người hâm mộ, teaser MV cũng chính thức xác nhận sự xuất hiện của nhóm nhạc "Say hi" quy tụ toàn những "anh trai" đình đám như Erik, Hùng Huỳnh, Nicky và Vũ Thịnh. Đây được xem là điều bất ngờ mà Đức Phúc dành cho khán giả khi lần đầu tiên xuất hiện toàn những "cực phẩm" của chương trình Anh trai say hi trong MV.

Mùa Valentine 2025, "hoàng tử Valentine" Đức Phúc chính thức trở lại với bản tình ca ngọt ngào mang tên Chăm em một đời, đánh dấu năm thứ ba đồng hành cùng PNJ. MV không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà còn là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, là món quà ý nghĩa mà Đức Phúc và PNJ dành tặng cho các cặp đôi. MV sẽ chính thức lên sóng vào ngày 11.2 ẢNH: NVCC

Theo tiết lộ từ teaser, Chăm em một đời không chỉ có 1 mà có tới 3 câu chuyện tình yêu cùng 3 concept vô cùng thú vị. Cụ thể, Đức Phúc sẽ là nam chính trong câu chuyện mang tên Cõng Idol mà chạy hứa hẹn mở ra một chuyện tình ngọt ngào giữa idol và fan. Câu chuyện Tổng tài học yêu với sự góp mặt của Nguyễn Đình Mạnh là một màu sắc lãng mạn, cuốn hút như bước ra từ những bộ phim ngôn tình. Trong khi đó, anh chàng TikToker Lê Tuấn Khang là chủ nhân của câu chuyện mang tên In Relationshipper với những tình huống dở khóc dở cười.

Đặc biệt, khán giả của Chăm em một đời sẽ được cả 3 anh chàng cầu hôn. Xem MV, khán giả hoàn toàn có quyền lựa chọn ai sẽ trở thành “chân ái” của đời mình. Hoặc nếu quá khó để quyết định, khán giả thậm chí có thể… chọn cả 3 anh chàng. Đây chính xác là một trải nghiệm mùa Valentine vô cùng ngọt ngào, chỉ có thể tìm thấy trong Chăm em một đời.