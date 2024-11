Dàn 'anh trai' Quang Hùng MasterD, Wean... hội ngộ tại sự kiện âm nhạc School Fest 6

Theo dự kiến, đêm nhạc diễn ra vào ngày 16.11, mở cửa tự do cho tất cả sinh viên đến vui chơi. Dàn nghệ sĩ góp mặt trong chương trình được công bố gồm BigDaddy, Emily, Quang Hùng MasterD, Wean, JSOL, Neko Lê, Mỹ Mỹ, Hoàng Mỹ An, Trương Thảo Nhi… Cặp đôi DJ quốc tế The Hotel Lobby tiếp tục quay trở lại ‘đốt cháy’ sân khấu School Fest 6.

Dàn nghệ sĩ quy tụ tại sự kiện âm nhạc School Fest 6 Ảnh: BTC

Tiếp nối hành trình tạo dựng sân chơi năng động cho các thanh thiếu niên yêu thích những điệu nhảy đường phố, lần này HIPFEST CAMPUS trở lại mùa giải thứ 2 trong khuôn khổ lễ hội School Fest 6, mang đến bảng thi đấu, trình diễn giao lưu đặc sắc dành riêng cho các bạn sinh viên. Thành phần giám khảo và khách mời có thể kể đến BBoy Lee, Ben Phan, Technicz…

Với chủ đề Live - Action, ban tổ chức tiếp tục làm mới, lần đầu tổ chức sân khấu trình diễn thời trang chuyên nghiệp, quy tụ dàn người mẫu trẻ trong làng thời trang Việt hiện nay. Ngoài ra còn có giải chạy KTXRace25 cùng hàng loạt hoạt động team building như thử thách liên hoàn, trượt thau, leo núi vượt hồ…

Ngoài sân khấu chính và các hoạt động vui chơi giải trí, School Fest 6 còn có sân khấu phụ đem đến cơ hội tìm kiếm nghề nghiệp tiềm năng cho sinh viên thông qua chương trình tư vấn hướng nghiệp từ những đơn vị, doanh nghiệp hàng đầu. Đặc biệt còn có chương trình tập huấn câu lạc bộ đội, nhóm sinh viên và tuyên dương khen thưởng dành cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào hoạt động xã hội.