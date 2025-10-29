Dân bị 'đánh úp' khi sửa cầu Long Biên, giao thông hỗn loạn

Trao đổi với Thanh Niên chiều 29.10, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội) cho biết sáng 29.10, giao thông bị ùn tắc cục bộ tại lối lên cầu Long Biên (P.Bồ Đề) và khu vực cầu Chương Dương. Nguyên nhân do một đơn vị đã tự ý rào chắn để sửa cầu mà không thông báo đến lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để phân luồng, điều tiết giao thông.

Giao thông ùn tắc kéo dài khi cầu Long Biên bất ngờ bị rào chắn để sửa chữa ẢNH: KHẮC HIẾU

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (đơn vị quản lý cầu Long Biên) cho biết, việc cấm đường để sửa chữa cầu Long Biên do Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép cho Ban quản lý dự án Đường sắt khu vực 1 - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện.

Giấy phép thi công do Sở Xây dựng Hà Nội ban hành ngày 27.10 thể hiện, đơn vị thi công là Liên danh Công ty cổ phần CK46 - Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

Việc rào chắn nhằm sửa chữa định kỳ đoạn cầu Trần Nhật Duật km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Lực lượng chức năng cũng không biết cầu Long Biên sẽ bị rào chắn để sửa chữa ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo phương án tổ chức giao thông phục vụ quá trình thi công, đường trên cầu Long Biên, phần đường dành cho xe thô sơ hướng từ P.Bồ Đề sang P.Hoàn Kiếm sẽ cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ hướng từ phường Bồ Đề sang P.Hoàn Kiếm trong 65 ngày, từ 27.10 - 31.12. Trong thời điểm trên, xe cộ được phân luồng theo hướng đi đường Long Biên - Xuân Quan qua cầu Chương Dương.

Đối với đường Trần Nhật Duật, nhà thầu sẽ rào chắn di động 6,5 m mặt đường Trần Nhật Duật (chiều rộng mặt đường còn để lưu thông là 6,5 m). Thời gian 20 ngày (từ 27.10 - 16.11).

Từ 27.11 - 31.12 sẽ rào chắn cứng 5,6 m mặt đường Trần Nhật Duật (mặt đường còn 8 m). Trong đó có 4 đêm (từ 27.11 - 12.12) sẽ rào chắn di động chiếm dụng mặt đường 9,6 m (mặt đường còn 4 m) từ 22 giờ đến 4 giờ hôm sau.

Giao thông hỗn loạn, ùn tắc kéo dài sáng 29.10 khi cầu Long Biên bị rào chắn ẢNH: KHẮC HIẾU

Nội dung giấy phép cũng yêu cầu, quá trình thi công phải bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, đèn quay cảnh báo vào ban đêm và người cảnh giới giao thông trực 24/24 giờ tại khu vực rào chắn, vị trí cổng ra vào công trường để đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thông báo rộng rãi để nhân dân trên địa bàn và người tham gia giao thông được biết.

Tuy nhiên, một lãnh đạo P.Hoàn Kiếm cho biết, đến chiều 29.10, sau khi phường chủ động liên hệ đến các bên thì mới nhận được giấy phép thi công sửa chữa.

Theo vị lãnh đạo này, trước đó, P.Hoàn Kiếm và Công an P.Hoàn Kiếm không hề nắm được thông tin sẽ rào chắn đường Trần Nhật Duật phục vụ phân luồng, tổ chức giao thông để thi công dự án sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.