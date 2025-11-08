Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dân Bình Quới 'xoay xở' với triều cường: ‘chỉ còn cách xây gờ chắn hoặc nâng nền’
Video Thời sự

Dân Bình Quới 'xoay xở' với triều cường: ‘chỉ còn cách xây gờ chắn hoặc nâng nền’

Chung Phát - Thanh Phúc - Văn Trực
08/11/2025 05:01 GMT+7

Chiều tối ngày 7.11.2025, triều cường tiếp tục dâng cao, gây ngập nhiều khu vực trũng thấp và ven sông tại TP.HCM. Ở bán đảo Bình Quới – Thanh Đa, nhiều hộ dân đã chủ động dùng bao cát, tấm bạt và gờ chắn để ngăn nước, hạn chế thiệt hại.

Chiều tối ngày 7.11.2025, triều cường tiếp tục dâng cao gây ngập úng các khu vực trũng thấp và ven sông. Tại khu vực bán đảo Bình Quới, TP.HCM nhiều người dân đã chuẩn bị sẵn bao cát, chắn nước bằng những tấm bạt, kê cao đồ đạc để tránh hư hại đồ vật trong gia đình.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, sinh sống tại P.Bình Qưới, TP.HCM cho biết, gia đình đã chuẩn bị từ trước, rút kinh nghiệm từ những lần ngập ông Phúc đã che chắn trước nhà bằng những tấm bạt và thanh gỗ chắn nước.

Dân Bình Quới 'xoay xở' với triều cường: ‘chỉ còn cách xây gờ chắn hoặc nâng nền’- Ảnh 1.

Dọc các tuyến đường, hàng loạt bao cát được xếp chồng trước cửa, những tấm bạt được căng cao để ngăn nước tràn vào nhà

ẢNH: CHUNG PHÁT

Không chỉ riêng gia đình ông Phúc, nhiều hộ dân quanh khu vực cũng chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nước tràn vào nhà. Dọc các tuyến đường, hàng loạt bao cát được xếp chồng trước cửa, những tấm bạt được căng cao để ngăn nước tràn. Một số hộ kinh doanh buộc phải tạm ngừng buôn bán trong những ngày triều cường đạt đỉnh, chấp nhận thiệt hại nhỏ để bảo vệ tài sản và an toàn cho gia đình.

Có thể thấy, cách chắn nước của người dân tại bán đảo Bình Quới đã trở thành “thói quen ứng phó” mỗi khi triều cường lên cao. Bao cát, tấm bạt, những thanh gỗ hay gờ xi măng trước cửa nhà… là những biện pháp thủ công nhưng hiệu quả, giúp người dân hạn chế thiệt hại.

Không chỉ riêng khu vực này, trong những ngày triều cường đạt đỉnh, nhiều tuyến đường ven sông Sài Gòn, kênh Thanh Đa, đường Bình Quới cũng bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Các phương tiện di chuyển chậm, nhiều xe chết máy giữa dòng nước, khiến sinh hoạt và buôn bán bị ảnh hưởng đáng kể.

Dân Bình Quới 'xoay xở' với triều cường: ‘chỉ còn cách xây gờ chắn hoặc nâng nền’- Ảnh 2.

Các phương tiện di chuyển chậm, nhiều xe chết máy giữa dòng nước, khiến sinh hoạt và buôn bán bị ảnh hưởng đáng kể

ẢNH: CHUNG PHÁT

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đã đạt đỉnh trong kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch và ở mức rất cao - trên báo động 3 từ 0,17 - 0,28 m. Hiện mực nước xuống chậm, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ngày 6.11 ở mức như sau: Nhà Bè 1,77 m, Phú An 1,78 m, Dầu Tiếng 2,64 m, Thủ Dầu Một 1,88 m. Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn trong chiều nay sẽ xuống chậm so với hôm qua và còn duy trì ở mức cao. Từ ngày 8 - 11.11 mực nước xuống nhanh.

