Dân ca quan họ bước vào tiệc cưới của người trẻ

Trên mạng xã hội, những video ghi lại cảnh liền anh, liền chị biểu diễn quan họ tại các tiệc cưới được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm của người xem. Trong không gian tiệc cưới hiện đại, hình ảnh nghệ sĩ khoác trang phục truyền thống, cất lên những làn điệu dân ca quen thuộc mang đến một màu sắc khác biệt.

Thay vì chỉ xuất hiện tại các lễ hội, chương trình nghệ thuật hay không gian văn hóa truyền thống, quan họ đang có thêm cơ hội đến với đời sống thường ngày thông qua những sự kiện riêng tư như đám cưới. Với một số cặp đôi, đây không đơn thuần là lựa chọn âm nhạc mà còn là cách tạo dấu ấn cho ngày vui và thể hiện tình cảm với văn hóa quê hương.

Thạch Thảo, nghệ sĩ hát quan họ ở Bắc Ninh, cho rằng việc các cặp đôi lựa chọn quan họ trong ngày cưới là tín hiệu đáng mừng. Theo Thảo, với người Bắc Ninh, quan họ không chỉ là loại hình nghệ thuật biểu diễn mà còn gắn với quê hương và cách ứng xử nghĩa tình, duyên dáng của người Kinh Bắc. “Đám cưới là ngày trọng đại, đánh dấu sự gắn kết của hai con người và hai gia đình. Bên cạnh âm nhạc hiện đại tạo không khí sôi động, những làn điệu quan họ lại mang đến nét duyên dáng, nền nã và đậm đà bản sắc quê hương”, Thảo chia sẻ.

Nghệ sĩ Thạch Thảo cho rằng việc các cặp đôi trẻ lựa chọn quan họ trong ngày cưới là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sức sống của di sản trong đời sống đương đại ẢNH: NVCC

Theo Thảo, giới trẻ ngày nay có xu hướng tìm kiếm những dấu ấn riêng cho đám cưới. Một buổi tiệc không chỉ cần vui mà còn có thể kể câu chuyện về tình yêu, gia đình và nguồn cội. Với những cặp đôi yêu văn hóa Kinh Bắc, việc lựa chọn quan họ cũng là cách thể hiện niềm tự hào về truyền thống.

Sức hấp dẫn của quan họ còn đến từ những làn điệu mượt mà, lời ca giàu tình cảm và cách hát đối đáp tinh tế. Khi được đặt trong không gian chúc phúc đôi lứa, những nét đặc trưng ấy có thể tạo nên một trải nghiệm khác biệt so với các hình thức giải trí quen thuộc tại tiệc cưới.

Thêm cơ hội làm nghề

Với nghệ sĩ quan họ, việc biểu diễn tại đám cưới không chỉ mở rộng không gian hoạt động mà còn tạo cơ hội tiếp cận những nhóm khán giả mới.

Nghệ sĩ Hương Tươi nhận định việc các cặp đôi trẻ chủ động mời nghệ sĩ quan họ đến biểu diễn là tín hiệu đáng mừng. Chị cho rằng lựa chọn này cho thấy âm nhạc truyền thống vẫn có sức hấp dẫn riêng trong đời sống hiện đại. “Điều quan trọng là phải hiểu được không khí của buổi tiệc nhưng vẫn xác định rõ đâu là những giá trị cốt lõi cần gìn giữ”, nghệ sĩ Hương Tươi chia sẻ.

Theo chị, nhu cầu biểu diễn tại đám cưới giúp nghệ sĩ có thêm cơ hội làm nghề, gặp gỡ nhiều đối tượng khán giả và đưa tiếng hát quan họ đến gần hơn với đời sống thường ngày. Khi có thêm không gian biểu diễn, nghệ sĩ cũng có cơ hội tăng thu nhập và duy trì sự gắn bó với nghề. Dẫu vậy, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào nhu cầu tại từng địa phương, mùa cưới và khả năng của mỗi nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Hương Tươi cho rằng việc đưa quan họ vào đám cưới mở ra thêm cơ hội làm nghề, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống ẢNH: NVCC

Không gian biểu diễn thay đổi cũng đòi hỏi nghệ sĩ linh hoạt hơn trong cách lựa chọn tiết mục và giao lưu với khán giả. Theo Hương Tươi, người biểu diễn cần nắm bắt mong muốn của cô dâu, chú rể và gia đình để lựa chọn làn điệu phù hợp với không khí buổi lễ. Những tiết mục nhẹ nhàng, sâu lắng có thể tạo không khí trang trọng; trong khi hoạt động giao lưu, hát đối đáp giúp khách mời tiếp cận quan họ một cách gần gũi hơn.

Tuy nhiên, đáp ứng nhu cầu giải trí không đồng nghĩa với việc làm mất đi bản sắc của loại hình nghệ thuật này. Từ lời ca, làn điệu đến trang phục, phong thái biểu diễn và cách ứng xử, người nghệ sĩ vẫn cần giữ sự chuẩn mực, duyên dáng và tinh thần văn hóa Kinh Bắc. “Tôi quan niệm rằng người nghệ sĩ vừa là người biểu diễn, vừa là người giới thiệu văn hóa. Mỗi lần hát, chúng tôi không chỉ mang đến niềm vui cho gia đình mà còn có trách nhiệm giúp khán giả cảm nhận được cái hay, cái đẹp và chiều sâu văn hóa của quan họ”, chị nói.

Từ góc nhìn của người làm nghề, Hương Tươi cho rằng mạng xã hội có thể giúp quan họ tiếp cận đông đảo khán giả, nhưng để sự quan tâm ấy kéo dài, cần nhiều hơn những video đẹp hay khoảnh khắc gây chú ý. Nghệ sĩ cần đầu tư chất lượng biểu diễn, giới thiệu những câu chuyện phía sau làn điệu và giúp người nghe hiểu hơn về giá trị của di sản.

Khi tiếng hát quan họ vang lên trong ngày vui của một gia đình, di sản có thêm cơ hội hiện diện giữa đời sống đương đại. Và nếu sự lựa chọn ấy bắt nguồn từ tình yêu, sự hiểu biết cùng ý thức trân trọng văn hóa truyền thống, những làn điệu dân ca sẽ không chỉ được nhớ đến qua một trào lưu trên mạng xã hội mà còn có cơ hội tiếp tục sống trong đời sống tinh thần của các thế hệ.