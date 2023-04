Dân California lao vào cuộc 'săn vàng' mới sau mùa mưa kỷ lục

Sau nhiều năm cháy rừng khiến mặt đất lơi ra và đợt mưa lớn kỷ lục mùa đông vừa qua tạo ra cái gọi là "dòng lũ vàng", giới phu vàng tại California lại đang lùng sục khắp tiểu bang để mong làm giàu.



Một người đãi vàng tại California ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES

Theo Fox News, cơn sốt đào vàng tại California có từ cách đây hàng trăm năm nhưng tình hình khí hậu gần đây tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giới phu vàng có cơ hội đổi đời, chủ yếu quanh các thành phố Sacramento và Placerville.

Tờ The New York Times trong bài viết cuối tuần rồi cho biết khi lớp băng tuyết dày đặc của mùa đông vừa qua tại dãy núi Sierra Nevada tan chảy do trời ấm dần lên, dòng nước từ đó đã mang theo vàng từ trong núi chảy ra sông suối.

Những mảnh vàng lẫn trong cát ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FOX NEWS

"Khi bạn đứng bên bờ sông và nghe tiếng đá lăn, bạn biết vàng cũng đang di chuyển", ông Jim Eakin, chủ một công ty pháo hoa tại Placerville và là một phu vàng nghiệp dư, nói với The New York Times.

Thường ngày làm nghề bán vật liệu xây dựng, nhưng ông Albert Fausel gần đây bắt đầu nghề tay trái là đãi vàng. Phu vàng nghiệp dư tại Placerville này cho biết chỉ trong vòng 20 phút lặn đãi cát tại một con suối gần nhà, ông đã tìm được lượng vàng trị giá 100 USD.

Nhiều phu vàng cho biết đã tham gia cuộc tìm kiếm, có người đãi được ít, có người đãi được đủ để mua xe bán tải. Một số phu vàng dự đoán rằng sẽ tìm được nhiều hơn khi nước sông rút bớt, giúp họ đến được các bãi đá và bờ cát nghi có vàng.

Có người tìm được ít nhưng có người tìm được những mẩu vàng nhỏ như hạt đậu ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FOX NEWS

Sử gia Ed Allen của Công viên lịch sử Marshall Gold Discovery tại Coloma, bang California nói với đài KCRA hồi tháng 2 rằng ông luôn theo dõi đến việc tìm vàng, đặc biệt là sau mùa mưa lớn và tuyết rơi dày vừa qua.

"Chúng ta vừa có trận lũ ở đây vào tháng trước và nó mang theo vàng. Mọi người đang tìm vàng và chúng ta mới chỉ tìm thấy 10-15% lượng vàng tại California", ông Allen nói vào thời điểm đó.