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Thể thao Các môn khác

Dàn cơ thủ hàng đầu Việt Nam đấu giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
Dàn cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh cùng các khách mời quốc tế hội tụ tranh tài ở giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026.

Hấp dẫn giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026

Hôm nay tại TP.HCM, BTC giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026 - Cúp Becamex IJC công bố mùa giải 2026 với nhiều nét mới hấp dẫn. Theo đó, giải do HTV phối hợp cùng Sở VH-TT TP.HCM và Liên đoàn Biilards & Snooker TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 10 đến 16.8 ngay tại nhà hát HTV.

Dàn cơ thủ hàng đầu Việt Nam đấu giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026- Ảnh 1.

Công bố giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026 với nhiều nét hấp dẫn

ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó tổng giám đốc HTV, trưởng BTC giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026 cho biết qua 12 lần tổ chức thành công tại Bình Dương, giải năm nay được nâng tầm về quy mô lẫn chất lượng chuyên môn, góp phần thúc đẩy trong trào TDTT, phát triển bộ môn billiards. Đây cũng là dịp để các VĐV hàng đầu Việt Nam cùng các cơ thủ quốc tế giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ và cống hiến cho người hâm mộ nhiều cú đánh đẹp mắt.

Dàn cơ thủ hàng đầu Việt Nam đấu giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026- Ảnh 2.

Các cơ thủ thi đấu giao lưu, biểu diễn tại nhà hát HTV nơi diễn ra giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026

ẢNH: BTC

Giải dự kiến thu hút 250 cơ thủ tranh tài ở vòng sơ loại chọn ra 32 cơ thủ xuất sắc, cùng với 32 cơ thủ hạt giống và khách mời (tổng cộng 64 VĐV) thi đấu vòng chung kết. Lãnh đạo Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM cho biết các cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Bao Phương Vinh (hạng 9 thế giới), Trần Thanh Lực (hạng 12 thế giới), Trần Quyết Chiến (hạng 17 thế giới) dự kiến sẽ tham dự giải và được chọn làm hạt giống. Trong khi đó danh sách các cơ thủ quốc tế sẽ được công bố trong thời gian tới.

Dàn cơ thủ hàng đầu Việt Nam đấu giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026- Ảnh 3.

Cơ thủ Trần Quyết Chiến sẽ góp mặt tranh tài ở giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026

ẢNH: NGHI THẠO

Giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026 có cơ cấu giải thưởng khá hấp dẫn với 80 triệu đồng cho danh hiệu vô địch, hạng nhì nhận 50 triệu đồng và đồng hạng ba, mỗi giải 20 triệu đồng. BTC còn trao thưởng cho các VĐV vượt qua vòng loại, các giải thưởng phụ như trận đấu xuất sắc, chuỗi ghi điểm cao nhất...

Dàn cơ thủ hàng đầu Việt Nam đấu giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026- Ảnh 4.

Giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV sẽ được tổ chức thường niên, tạo sân chơi bổ ích cho các cơ thủ Việt Nam và là cơ hội cho người hâm mộ được chứng kiến những cú đánh đẹp mắt

ẢNH: BTC

Các trận đấu hấp dẫn của giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV Thể thao cùng các nền tảng của HTV. Ngoài ra BTC còn có các chương trình đồng hành, các mini games tạo tương tác với người hâm mộ.





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