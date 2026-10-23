Dân công nghệ đến TopZone trải nghiệm độ mượt và đa nhiệm đỉnh cao của iPhone Duo

Trình làng vào tháng 9 vừa qua, iPhone Duo là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên do Apple nghiên cứu và sản xuất. Sự ra đời của chiếc điện thoại này thu hút nhiều sự quan tâm từ các tín đồ công nghệ. Sức hút khổng lồ thể hiện rõ qua việc toàn bộ suất đặt trước iPhone Duo toàn quốc hết sạch gần như trong tích tắc.

Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO TopZone, hệ thống đã chuẩn bị kỹ lưỡng để bàn giao đồng loạt 1.800 máy iPhone Duo đến người dùng đặt trước ngay trong ngày 23.10.

Tại TopZone Hàm Nghi, những khách hàng đầu tiên được tự tay "đập hộp" và khám phá mẫu iPhone gập mới. Nhiều người không giấu được niềm hạnh phúc khi được cầm trên tay chiếc điện thoại mình mong chờ và dày công săn đón.

Các khách hàng không giấu được niềm vui khi bóc seal chiếc iPhone màn hình gập ngay ngày đầu mở bán

Anh Nguyễn Nam (phường Vườn Lài) hào hứng chia sẻ sau khi trực tiếp dùng thử chiếc iPhone Duo: "Mình là một Apple Fan và đây là chiếc điện thoại mình chờ đợi rất lâu rồi. Chiếc điện thoại này có màn hình rộng, đáp ứng tốt nhu cầu trong cả làm việc và giải trí của mình. Mình cũng thích sự chuyên nghiệp mà TopZone mang đến trong buổi giao máy hôm nay".

Không chỉ những vị khách đặt trước thành công, sự kiện chính thức mở bán iPhone Duo còn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Các tín đồ Apple nói riêng và công nghệ nói chung đều mong muốn được sớm trải nghiệm siêu phẩm điện thoại gập mở đầu tiên đến từ Apple. Khách hàng tìm đến TopZone với mong muốn được trải nghiệm sản phẩm sớm nhất. Không ít người háo hức thử thao tác gập liên tục để cảm nhận độ êm ái của chiếc điện thoại gập lần đầu do Apple sản xuất này.

Khách hàng thích thú thao tác với 2 ứng dụng song song trên chiếc iPhone có màn hình lớn nhất lịch sử hãng

Tại đây, đội ngũ nhân viên của TopZone luôn sẵn sàng hỗ trợ để hướng dẫn khách hàng khám phá trọn vẹn các chức năng của máy. Khách hàng được trực tiếp khám phá những tính năng độc đáo trên chiếc iPhone có màn hình lớn nhất lịch sử hãng này như khả năng đa nhiệm mượt mà khi dùng nhiều ứng dụng, thiết kế tự đứng nhiều góc độ không cần đế dựng nhờ bản lề linh hoạt, tính năng Duo Preview giúp người được chụp cũng xem được khung hình khi chụp ảnh...

Khu vực trưng bày iPhone Duo thu hút nhiều người đến trải nghiệm

Anh Duy Ant - nhà sáng tạo nội dung về công nghệ của kênh Relab có mặt tại sự kiện bày tỏ sự thích thú sau khi được trải nghiệm các tính năng trên iPhone Duo: "Trải nghiệm khi cầm và mở màn hình trong và ngoài của iPhone Duo rất khác biệt, cách Apple làm hiệu ứng chuyển màn hình khi mở máy cũng rất hay. Mình rất ấn tượng với phần nếp gấp tàng hình của chiếc điện thoại này".

Các khách hàng trực tiếp thử thao tác gập mở chiếc iPhone Duo

Để đáp ứng nhu cầu sở hữu iPhone Duo cho những khách hàng bỏ lỡ đợt đặt hàng trước, TopZone tiếp tục mở cổng đăng ký nhận thông tin. Khách hàng có thể đăng ký ngay tại https://www.topzone.vn/iphone/iphone-duo để cập nhật tin tức sớm nhất ngay khi sản phẩm cập bến. Đồng thời, khách hàng mua iPhone Duo có thể nhận nhiều ưu đãi như trả chậm 0%, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu, tặng phiếu mua hàng 150.000 đồng cho các phụ kiện (trừ Apple, Beats, Hydrus) và phiếu mua hàng 500.000 đồng khi mua sim data khủng.

Bên cạnh iPhone Duo, không gian cửa hàng còn trưng bày đa dạng các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple. Với dòng iPhone 18 Pro gồm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, các cửa hàng trong hệ thống TopZone đều đã có đủ mẫu mã ở các phiên bản, đáp ứng nhu cầu nâng cấp của khách hàng. Đây cũng là dịp lý tưởng để khách hàng hoàn thiện hệ sinh thái Apple của mình với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và chính sách hỗ trợ từ TopZone.