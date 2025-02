Dân Đan Mạch ký kiến nghị mua bang California của Mỹ với giá 1.000 tỉ USD

Theo Đài CNN ngày 12.2, bản kiến nghị trên mang tính chất châm chọc, trào phúng. "Đã bao giờ bạn nhìn vào bản đồ và tự hỏi rằng mình có biết Đan Mạch đang cần gì không? Có lẽ là thêm chút ánh nắng, những cây cọ và giày trượt patin chẳng hạn. Vâng, chúng ta có một cơ hội duy nhất trong đời để biến giấc mơ đó thành hiện thực", theo bản kiến nghị.

Nhóm Đan Mạch đề nghị mua lại bang California, trả giá nghìn tỉ USD kèm bánh ngọt

"Hãy mua tiểu bang California từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vâng, bạn nghe đúng rồi đấy. California có thể là của chúng ta, và chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để biến điều đó thành hiện thực", bản kiến nghị nêu rõ.

Bản kiến nghị nêu ra một số lý do tại sao Đan Mạch sẽ được hưởng lợi từ việc mua lại California, bao gồm thời tiết được cải thiện, nguồn cung bơ an toàn và nền tảng mạnh về công nghệ. Bản kiến nghị viết thêm rằng nhờ việc mua California, Đan Mạch có thể tham gia "bảo vệ thế giới tự do" và đổi tên Disneyland thành "Hans Christian Andersenland". "California sẽ trở thành New Denmark. Los Angeles? Có lẽ cái tên Los Angeles nghe hợp hơn", bản kiến nghị châm chọc.

Một góc của thành phố Nuuk, Greenland ngày 9.2.2025 ẢNH: REUTERS

Bản kiến nghị này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Trump đề nghị mua lại hòn đảo lớn nhất thế giới Greenland (vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch). Nhà lãnh đạo Mỹ còn nhấn mạnh nước này không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự hoặc kinh tế để thuyết phục Đan Mạch đồng ý với thương vụ.

Các quan chức Đan Mạch nhiều lần lên tiếng phản đối mạnh mẽ mong muốn sở hữu hòn đảo này của ông Trump. Theo CNN, giới chức Đan Mạch cũng quan ngại khi thấy ông Trump đã thể hiện sự nghiêm túc hơn rất nhiều so với ý tưởng mua Greenland trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017 - 2021). Hồi năm 2019, ông Trump từng đề xuất mua Greenland từ Đan Mạch, nhưng ý tưởng nhanh chóng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ.

Bất chấp những phản đối, cuộc tranh luận về tương lai của Greenland lại bùng lên khi phong trào đòi độc lập ngày càng gia tăng. Trong bài phát biểu đầu năm mới, nhà lãnh đạo Greenland Mute Egede tuyên bố hòn đảo này nên thoát khỏi "xiềng xích của chủ nghĩa thực dân", dù không nhắc trực tiếp đến Mỹ, theo CNN.