Ra mắt năm 2008, Chạng vạng (Twilight) chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ăn khách của Stephenie Meyer. Phim xoay quanh mối tình giữa nữ sinh Bella Swan (Kristen Stewart) và ma cà rồng 104 tuổi Edward Cullen (Robert Pattinson). Tình bạn giữa Bella và người sói Jacob Black (Taylor Lautner) dần phát triển thành mối tình tay ba xuyên suốt loạt phim.

Robert Pattinson có lẽ là gương mặt thành công nhất bước ra từ Chạng vạng. Sau vai ma cà rồng Edward Cullen, anh ghi dấu ấn với dòng phim độc lập trước khi trở lại với các bom tấn Hollywood Ảnh: Reuters

Robert Pattinson từ ma cà rồng đến điệp viên 007

Robert Pattinson lần đầu gây chú ý với vai Cedric Diggory trong Harry Potter và Chiếc cốc lửa (2005), trước khi nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Edward Cullen trong cả 5 phần Chạng vạng. Sau khi loạt phim khép lại, anh chuyển sang dòng phim độc lập với các tác phẩm như Cosmopolis (2012) và Good Time (2017).

Nam diễn viên trở lại với phim bom tấn qua Tenet (2020) của Christopher Nolan, rồi vào vai Bruce Wayne trong The Batman (2022). Anh cũng đảm nhận vai phản diện có khả năng biến hình Scytale trong Dune: Part Three của Denis Villeneuve. Mới đây, Robert Pattinson đã chính thức trở thành diễn viên thứ 7 thủ vai James Bond trong loạt phim điện ảnh về điệp viên huyền thoại 007. Anh dự kiến đảm nhận vai này trong 3 phần phim, với phần đầu bắt đầu ghi hình vào đầu năm 2027. Robert Pattinson gọi việc được giao vai 007 là "vinh dự lớn nhất đời mình".

Kristen Stewart kết hôn đồng giới, lập công ty sản xuất phim

Kristen Stewart mới 17 tuổi khi được chọn vào vai Bella Swan. Chuyện tình của cô với Robert Pattinson ngoài đời được xác nhận vào năm 2010. Tháng 7.2012, Kristen Stewart công khai xin lỗi bạn trai vì đã ngoại tình sau khi những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa cô và Rupert Sanders, người đã có vợ, đồng thời là đạo diễn của phim Bạch Tuyết và gã thợ săn, xuất hiện trên truyền thông. Hai diễn viên nối lại quan hệ vài tháng sau đó rồi chia tay vào tháng 5.2013.

Sau Chạng vạng, Kristen Stewart ghi dấu ấn với Clouds of Sils Maria, tác phẩm mang về cho cô giải César Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 2015. Vai Công nương Diana trong Spencer (2021) đánh dấu một cột mốc khác khi giúp người đẹp 9X nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp Ảnh: Reuters

Tháng 4.2025, Kristen Stewart kết hôn với nữ biên kịch Dylan Meyer. Cả hai gặp nhau năm 2013 trên phim trường American Ultra và được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2019. Năm 2023, họ cùng nhà sản xuất Maggie McLean thành lập Công ty Nevermind Pictures.

Taylor Lautner tập trung chăm con đầu lòng

Sau khi nổi tiếng với vai người sói Jacob Black trong Chạng vạng, Taylor Lautner thử sức với phim hành động Abduction (2011), song tác phẩm vấp phải nhiều lời chê từ giới phê bình. Nam diễn viên sau đó chuyển hướng sang các dự án điện ảnh quy mô nhỏ hơn và góp mặt trong những series truyền hình như Cuckoo và Scream Queens. Sau vài năm ít xuất hiện trên màn ảnh, Taylor Lautner trở lại với Home Team (2022) của Netflix và từ đó chọn lọc hơn khi nhận vai.

Từng là gương mặt được săn đón nhờ vai người sói Jacob Black trong Chạng vạng, Taylor Lautner giờ ít xuất hiện trên màn ảnh. Anh chỉ thỉnh thoảng nhận vai nhỏ và dành phần lớn thời gian cho gia đình Ảnh: Reuters

Taylor Lautner kết hôn với Tay Lautner vào năm 2022. Tháng 9.2026, vợ chồng anh đón con gái đầu lòng Lennon. Nam diễn viên hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Hai gương mặt nhà Cullen tiếp tục làm phim

Kellan Lutz, người thủ vai Emmett Cullen, tiếp tục theo đuổi dòng phim hành động với Immortals, The Legend of Hercules và The Expendables 3. Anh cũng vào vai đặc vụ Kenny Crosby trong các series thuộc thương hiệu FBI của CBS. Kellan Lutz và vợ Brittany Gonzalez kết hôn năm 2017 và có hai con.

Peter Facinelli, người đóng vai Carlisle Cullen, mở rộng công việc sang viết kịch bản và đạo diễn. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Mr Warburton, anh nhìn lại vai diễn đã đưa tên tuổi mình đến với đông đảo khán giả và chia sẻ về công việc phía sau máy quay. Peter Facinelli có ba con với vợ cũ Jennie Garth và một con trai với vị hôn thê Lily Anne Harrison.