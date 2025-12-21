Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Dàn diễn viên 'Mưa đỏ', 'Nụ hôn bạc tỉ'... gây chú ý ở giải Ngôi sao xanh

Thạch Anh
Thạch Anh
21/12/2025 06:15 GMT+7

Cuộc đua tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 bước vào giai đoạn sôi động khi vòng bình chọn dành cho khán giả chính thức mở từ ngày 6.12. Sau 2 tuần, BTC ghi nhận đã đạt hơn 20 triệu lượt bình chọn trực tuyến.

Ở lĩnh vực điện ảnh, cuộc cạnh tranh ghi nhận sự áp đảo về lượt bình chọn một số gương mặt quen thuộc của loạt phim trăm tỉ như Mưa đỏ, Nụ hôn bạc tỉ... Nhiều đề cử vượt mốc hàng triệu lượt bình chọn cho thấy sức hút của dàn nghệ sĩ. Cụ thể, Steven Nguyễn tạm dẫn đầu hạng mục Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất, xếp sau là Đỗ Nhật Hoàng và Ma Ran Đô. Còn Phương Mỹ Chi tạm dẫn đầu hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất với dự án Nhà gia tiên, đứng vị trí tiếp theo lần lượt là Thiên Ân và Lê Hạ Anh.

Dàn diễn viên 'Mưa đỏ', 'Nụ hôn bạc tỉ'... gây chú ý ở giải Ngôi sao xanh- Ảnh 1.

Từ trái qua: Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Ma Ran Đô

ẢNH: FBNV

Trong khi đó, lĩnh vực phim truyền hình cũng quy tụ nhiều dự án như Trà ma nữ, Ngôi nhà trăm tỉ… cùng dàn diễn viên gồm Huỳnh Trường Thịnh, Lê Minh Thuấn, Lệ Hạ Anh, Thanh Hằng, Thùy Trang…

Không gian mạng tiếp tục là "đấu trường" sôi động với sự cạnh tranh giữa các gương mặt quen thuộc như Quang Trung, Duy Khánh, Huỳnh Lập hay Lâm Vỹ Dạ, NSƯT Ngọc Huyền, Puka... Dự án Cậu út cậu con Cúc 4 đang tạm dẫn đầu hạng mục Phim chiếu mạng được yêu thích nhất, xếp sau là Tình đầu là sói. Tạm dẫn đầu giải MV được yêu thích nhất là Tiếc cho em của ca sĩ Rhyder.

Vòng bình chọn Ngôi sao xanh vẫn tiếp tục diễn ra đến 11 giờ ngày 6.1.2026. Chủ nhân của các giải thưởng sẽ được công bố tại đêm gala dự kiến diễn ra ngày 10.1.2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Ngôi sao xanh là giải thưởng tôn vinh những gương mặt điện ảnh, truyền hình có nhiều đóng góp xuất sắc trong năm. Đây là sự kiện do Kênh truyền hình TodayTV kết hợp với Tạp chí Thế giới điện ảnh tổ chức.

Nam diễn viên xuất sắc 'Ngôi sao xanh' Mã Hiểu Đông từng muốn buông nghề diễn

Nam diễn viên xuất sắc 'Ngôi sao xanh' Mã Hiểu Đông từng muốn buông nghề diễn

Với vai Minh – nam chính trong bộ phim Lụa (dài 31 tập) của đạo diễn Trần Đức Long do Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) sản xuất, Mã Hiểu Đông vừa đạt được giải thưởng Ngôi sao xanh 2023 hạng mục 'Nam diễn viên xuất sắc nhất' do hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
