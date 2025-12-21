Dàn diễn viên 'Mưa đỏ', 'Nụ hôn bạc tỉ'... gây chú ý ở giải Ngôi sao xanh

Ở lĩnh vực điện ảnh, cuộc cạnh tranh ghi nhận sự áp đảo về lượt bình chọn một số gương mặt quen thuộc của loạt phim trăm tỉ như Mưa đỏ, Nụ hôn bạc tỉ... Nhiều đề cử vượt mốc hàng triệu lượt bình chọn cho thấy sức hút của dàn nghệ sĩ. Cụ thể, Steven Nguyễn tạm dẫn đầu hạng mục Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất, xếp sau là Đỗ Nhật Hoàng và Ma Ran Đô. Còn Phương Mỹ Chi tạm dẫn đầu hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất với dự án Nhà gia tiên, đứng vị trí tiếp theo lần lượt là Thiên Ân và Lê Hạ Anh.

Từ trái qua: Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Ma Ran Đô ẢNH: FBNV

Trong khi đó, lĩnh vực phim truyền hình cũng quy tụ nhiều dự án như Trà ma nữ, Ngôi nhà trăm tỉ… cùng dàn diễn viên gồm Huỳnh Trường Thịnh, Lê Minh Thuấn, Lệ Hạ Anh, Thanh Hằng, Thùy Trang…

Không gian mạng tiếp tục là "đấu trường" sôi động với sự cạnh tranh giữa các gương mặt quen thuộc như Quang Trung, Duy Khánh, Huỳnh Lập hay Lâm Vỹ Dạ, NSƯT Ngọc Huyền, Puka... Dự án Cậu út cậu con Cúc 4 đang tạm dẫn đầu hạng mục Phim chiếu mạng được yêu thích nhất, xếp sau là Tình đầu là sói. Tạm dẫn đầu giải MV được yêu thích nhất là Tiếc cho em của ca sĩ Rhyder.

Vòng bình chọn Ngôi sao xanh vẫn tiếp tục diễn ra đến 11 giờ ngày 6.1.2026. Chủ nhân của các giải thưởng sẽ được công bố tại đêm gala dự kiến diễn ra ngày 10.1.2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Ngôi sao xanh là giải thưởng tôn vinh những gương mặt điện ảnh, truyền hình có nhiều đóng góp xuất sắc trong năm. Đây là sự kiện do Kênh truyền hình TodayTV kết hợp với Tạp chí Thế giới điện ảnh tổ chức.