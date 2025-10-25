Dân dự án phía đông hồ Gươm được mua đất tái định cư giá từ 10 triệu

Theo thông tin từ UBND P.Hoàn Kiếm (Hà Nội), việc triển khai chính sách tái định cư cho người dân trong phạm vi Dự án quảng trường - công viên phía đông hồ Gươm (hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm) được thực hiện theo chủ trương đã được UBND TP.Hà Nội chấp thuận.

Người dân thuộc diện bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự sẽ được mua đất tái định cư với giá thấp nhất chỉ từ 10 triệu đồng/m² ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cụ thể, các hộ đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường sẽ được bố trí tái định cư bằng đất tại khu đô thị mới Việt Hưng (P.Việt Hưng), ô đất 5.B1-CT (xã Đông Anh) hoặc bằng căn hộ tại quỹ nhà tái định cư Thượng Thanh (P.Việt Hưng).

Điểm khác biệt của chính sách lần này là người dân được quyền lựa chọn nơi tái định cư phù hợp, thay vì chỉ được bố trí ở một địa điểm nhất định như trước đây.

Trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất, nếu không có nơi ở nào khác trong địa bàn phường, sẽ được bố trí căn hộ tại khu tái định cư Thượng Thanh. Giá bán, giá thuê nhà tái định cư do Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt, còn tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư được tính theo bảng giá đất ban hành kèm Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 20.12.2024 của UBND TP.Hà Nội.

Theo phương án được duyệt, khu đô thị mới Việt Hưng có diện tích gần 14.000 m² (bao gồm cả đường giao thông), được xây dựng nhà ở liền kề tối đa 5 tầng, với giá đất dự kiến từ 46 - 65 triệu đồng/m². Trong khi đó, ô đất tái định cư 5.B1-CT xã Đông Anh có quy mô khoảng 20.760 m², được phép xây nhà liền kề cao tối đa 5 tầng, giá đất chỉ từ 10 - 13 triệu đồng/m² - mức thấp nhất trong các khu tái định cư của dự án.

Riêng khu tái định cư Thượng Thanh (P.Việt Hưng) gồm các tòa nhà NO15A - ĐN2, NO15A - ĐN3, NO15B - ĐN1 và NO15B - ĐN2, có quy mô 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng cộng 67 căn hộ có diện tích đa dạng từ dưới 50 m² đến trên 80 m². Giá bán các căn hộ từ tầng 2 - 7 khoảng 28 - 30 triệu đồng/m², trong khi các căn góc có giá từ 30 - 33 triệu đồng/m², đã bao gồm phí bảo trì 2%.

Các hộ dân đi tham quan tìm hiểu thực tế tại các khu tái định cư dự kiến bố trí vào ngày 22.10 ẢNH: KHẮC HIẾU

Khu vực Dự án quảng trường - công viên phía đông hồ Gươm hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân. Trong số này, 32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; 2 hộ có hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 2 hộ còn lại đang quản lý, sử dụng nhưng chưa có hợp đồng thuê.

Trước đó, ngày 22.10, UBND P.Hoàn Kiếm đã tổ chức cho các hộ dân trong diện di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án quảng trường - công viên phía đông hồ Gươm đi tham quan, tìm hiểu thực tế tại các khu tái định cư dự kiến bố trí. Người dân được trực tiếp khảo sát hạ tầng kỹ thuật, không gian sống và tiện ích xung quanh tại các khu đô thị Việt Hưng, Thượng Thanh (P.Việt Hưng) và khu tái định cư ở xã Đông Anh.

Nhiều hộ dân đánh giá cao cơ sở hạ tầng đồng bộ, môi trường sống sạch sẽ, giao thông thuận lợi, trường học và các dịch vụ thiết yếu được bố trí gần khu ở mới.

Việc tổ chức cho người dân đi tham quan trước khi lựa chọn nơi tái định cư được xem là bước làm cần thiết, thể hiện sự công khai, minh bạch của chính quyền địa phương, đồng thời giúp người dân an tâm, chủ động hơn trong quá trình di chuyển, sớm ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.