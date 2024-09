Dân Hải Phòng đổ đến các siêu thị để...sạc điện thoại

2 người chết, 40 người bị thương vì bão số 3

Theo báo cáo nhanh đến thời điểm 12 giờ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn - Phòng thủ dân sự TP.Hải Phòng (Ban Chỉ huy), bão số 3 đã làm 2 người chết, 40 người bị thương.

Cụ thể, 1 người tử vong ở H.Tiên Lãng do bị tường bếp đổ (nhà ở kiên cố không thuộc diện di dời) và 1 người ở H.Thuỷ Nguyên tử vong do bị tốc mái tôn, sập nhà gây chấn thương sọ não; 40 người bị thương tại các gia đình do vỡ kính và mái tôn, đã được sơ cứu tại Trung tâm Y tế các quận huyện (H.An Dương: 4 người, H.Thuỷ Nguyên: 2 người và Q.Ngô Quyền: 7 người).

Theo nhận định chung của Ban Chỉ huy, tình hình thiệt hại ở mức rất lớn và chưa thể đánh giá, thống kê chính xác, chi tiết.