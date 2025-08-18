Đêm khai mạc Vietnam Wedding Week 2025 (Tuần lễ thời trang cưới Việt Nam) tối 15.8 tại TP.HCM đã quy tụ đông đảo các người đẹp, tạo nên một sự kiện nổi bật của làng thời trang. Sự kiện quy tụ dàn Hoa - Á hậu đình đám như Hoa hậu Cosmo 2024 Tata Juliastrid, Á hậu Mook Tassabu, Á hậu Cosmo Vietnam 2025 Cẩm Ly, Top 10 Miss Universe Vietnam 2024 Trà My, cùng sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế trong lĩnh vực nghệ thuật và thời trang.

Á hậu Cẩm Ly (phải) đọ sắc cùng top 2 Miss Cosmo 2024 tại sự kiện Ảnh: BTC

Mở màn chương trình là bộ sưu tập Mono Echo của NTK Trương Thanh Hải, lấy cảm hứng từ kiến trúc Baroque tráng lệ, tái hiện vẻ đẹp cổ điển qua kỹ thuật dựng phom tinh xảo và hiệu ứng thị giác sống động. Ngay sau đó, màn kết hợp giữa Elovia Japan và TIEMEN, mang đến những thiết kế cưới ứng dụng cao, vừa đậm tính nghệ thuật, vừa tôn vinh cá tính của cặp đôi hiện đại.

Dàn hoa, á hậu 'đọ dáng' trong váy cưới

Trong suốt 3 ngày (15-17.8), Vietnam Wedding Week 2025 quy tụ hơn 70 thương hiệu từ trang sức, hoa cưới đến dịch vụ tổ chức sự kiện, trở thành điểm hẹn của phong cách cưới hiện đại. Trên thảm đỏ, bên cạnh sự xuất hiện của các nhà thiết kế, nghệ sĩ và KOLs, Á hậu Cosmo Cẩm Ly trở thành tâm điểm khi xuất hiện rạng rỡ.