Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Dàn hoa, á hậu 'đọ dáng' trong váy cưới
Video Giải trí

Dàn hoa, á hậu 'đọ dáng' trong váy cưới

Hữu Tín
Hữu Tín
18/08/2025 15:25 GMT+7

Lễ khai mạc 'Vietnam Wedding Week 2025' (Tuần lễ thời trang cưới Việt Nam) diễn ra tại TP.HCM quy tụ nhiều mỹ nhân của làng thời trang Việt.

Tự động phát

Dàn hoa, á hậu 'đọ dáng' trong váy cưới

Đang chạy

Dàn hoa, á hậu 'đọ dáng' trong váy cưới

Duy Khánh gọi điện thoại cho Bùi Công Nam, trường quay bất ngờ xuất hiện 'NSƯT Thành Lộc', 'hoa hậu Hương Giang'

Duy Khánh gọi điện thoại cho Bùi Công Nam, trường quay bất ngờ xuất hiện 'NSƯT Thành Lộc', 'hoa hậu Hương Giang'

Duy Khánh bị Jun Phạm 'tương tác vật lý' trên sóng livestream On Trending

Duy Khánh bị Jun Phạm 'tương tác vật lý' trên sóng livestream On Trending

Hồng Ánh trở lại với điện ảnh, tiết lộ cảnh quay bị bắt khóc 7 lần

Hồng Ánh trở lại với điện ảnh, tiết lộ cảnh quay bị bắt khóc 7 lần

Bảo vệ quyền riêng tư: Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đồng lòng, tại sao chúng ta thì không?

Bảo vệ quyền riêng tư: Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đồng lòng, tại sao chúng ta thì không?

Bà xã Phan Đinh Tùng gác lại sự nghiệp, toàn tâm hỗ trợ chồng làm nghệ thuật

Bà xã Phan Đinh Tùng gác lại sự nghiệp, toàn tâm hỗ trợ chồng làm nghệ thuật

Cuộc đời thăng trầm của 'ông vua phim Tết' Phước Sang

Cuộc đời thăng trầm của 'ông vua phim Tết' Phước Sang

Puka gác lại việc nghỉ dưỡng sau sinh, cùng dàn sao đi trồng cây

Puka gác lại việc nghỉ dưỡng sau sinh, cùng dàn sao đi trồng cây

'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh tìm được chỗ dựa sau nhiều năm đơn thân

'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh tìm được chỗ dựa sau nhiều năm đơn thân

HOT THÌ HỎI | Nguyễn Văn Chung: Nhạc sĩ ca khúc 'tỉ view' và những câu chuyện chưa kể

HOT THÌ HỎI | Nguyễn Văn Chung: Nhạc sĩ ca khúc 'tỉ view' và những câu chuyện chưa kể

Đêm khai mạc Vietnam Wedding Week 2025 (Tuần lễ thời trang cưới Việt Nam) tối 15.8 tại TP.HCM đã quy tụ đông đảo các người đẹp, tạo nên một sự kiện nổi bật của làng thời trang. Sự kiện quy tụ dàn Hoa - Á hậu đình đám như Hoa hậu Cosmo 2024 Tata Juliastrid, Á hậu Mook Tassabu, Á hậu Cosmo Vietnam 2025 Cẩm Ly, Top 10 Miss Universe Vietnam 2024 Trà My, cùng sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế trong lĩnh vực nghệ thuật và thời trang.

Dàn hoa, á hậu 'đọ dáng' trong váy cưới - Ảnh 1.

Á hậu Cẩm Ly (phải) đọ sắc cùng top 2 Miss Cosmo 2024 tại sự kiện

Ảnh: BTC

Mở màn chương trình là bộ sưu tập Mono Echo của NTK Trương Thanh Hải, lấy cảm hứng từ kiến trúc Baroque tráng lệ, tái hiện vẻ đẹp cổ điển qua kỹ thuật dựng phom tinh xảo và hiệu ứng thị giác sống động. Ngay sau đó, màn kết hợp giữa Elovia Japan và TIEMEN, mang đến những thiết kế cưới ứng dụng cao, vừa đậm tính nghệ thuật, vừa tôn vinh cá tính của cặp đôi hiện đại.

Dàn hoa, á hậu 'đọ dáng' trong váy cưới

Trong suốt 3 ngày (15-17.8), Vietnam Wedding Week 2025 quy tụ hơn 70 thương hiệu từ trang sức, hoa cưới đến dịch vụ tổ chức sự kiện, trở thành điểm hẹn của phong cách cưới hiện đại. Trên thảm đỏ, bên cạnh sự xuất hiện của các nhà thiết kế, nghệ sĩ và KOLs, Á hậu Cosmo Cẩm Ly trở thành tâm điểm khi xuất hiện rạng rỡ.

Tin liên quan

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh nói gì về hình xăm gây tranh cãi?

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh nói gì về hình xăm gây tranh cãi?

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 khép lại đầy kịch tính với vương miện danh giá thuộc về người đẹp Nguyễn Hoàng Phương Linh. Tuy nhiên, ngay sau khoảnh khắc đăng quang, tân hoa hậu lập tức đối mặt với những ồn ào và tranh cãi, đặc biệt xoay quanh hình xăm trên cơ thể cô.

Khám phá thêm chủ đề

Cẩm Ly Á hậu Cẩm Ly thời trang cưới tuần lễ thời trang Vietnam Wedding Week váy cưới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận