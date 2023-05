Dàn Hợp xướng Sài Gòn - Saigon Choir thăng hoa với đêm nhạc đặc biệt 'Thank you'

Thank you được tổ chức với mục đích công diễn lại toàn bộ chương trình dự thi của đội tuyển Saigon Choir tại hội thi Hợp xướng Quốc tế lần VII. Thank you còn là 'Đêm nhạc Tri ân' để Saigon Choir gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến những vị ân nhân đã hỗ trợ kinh phí cho đội tuyển đi thi, cũng như gửi lời biết ơn đến Nhạc viện TP.HCM, khoa Thanh nhạc và quý vị khán thính giả đã ủng hộ tập thể nhóm trong suốt thời gian vừa qua.

Dàn hợp xướng Sài Gòn - Saigon Choir T.T

Premium Concert Thank you do Saigon Choir - Khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Lydia Music Academy, Kiengcan Entertainment, nhà tài trợ chính Công ty cổ phần Phú Trường Quốc tế (Richfield JSC).

Đầu tháng 4 vừa qua, tại hội thi Hợp xướng Quốc tế lần VII, Saigon Choir đã có cơ hội tham gia và va chạm với nhiều thành viên nước bạn để cùng nhau thi đấu đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia. Đội tuyển Saigon Choir, đại diện Việt Nam, đã đạt được kết quả xứng đáng với 3 giải Vàng và 1 giải Đặc biệt, qua các bài dự thi xuất sắc được đầu tư chỉn chu.

NSƯT Đặng Châu Anh - thành viên Ban giám khảo tại hội thi Hợp xướng Quốc tế lần VII chia sẻ rằng sau 7 năm học hỏi và phấn đấu liên tục, Saigon Choir đã thực sự chạm đến được trình độ quốc tế của nghệ thuật hát hợp xướng. Những phần thi đã được các vị giám khảo hết lời khen ngợi và công nhận sự nỗ lực của Saigon Choir trong suốt hơn 7 năm hoạt động.

Các thành viên trong dàn hợp xướng Sài Gòn - Saigon Choir cháy hết mình với đêm nhạc Premium Concert Thank you T.T

Sau khi kết thúc chuyến đi, Saigon Choir đã bắt tay ngay vào thực hiện Premium Concert Thank you để tri ân sự yêu mến của quý vị ân nhân và quý khán thính giả của mình. Premium Concert bao gồm tất cả các bài hát dự thi tại hội thi Hợp xướng Quốc tế lần VII. Mở đầu chương trình, Saigon Choir cùng hơn 70 thành viên đã cùng nhau trình diễn ca khúc Fajar dan Senja (Dawn and Dusk) của Ken Stevens mang đến sự phấn khởi cho chương trình với phần hiệu ứng âm thanh độc đáo.

Xuyên suốt sau đó là phần trình diễn của đội tuyển nữ (Saigon Female Choir), đội tuyển nam (Saigon Male Choir), cho đến nhóm hỗn hợp (Mixed Choir), cùng các tác phẩm quốc tế như O Sapientia, Khorumi, Pal So Seong, Ubi Caritas, Cikala Le Pong Pong... Và đặc biệt, nhóm còn đem đến những tác phẩm tiếng Việt như Nhạc rừng của nhạc sĩ Hoàng Việt và Đêm nằm mơ phố của nhạc sĩ Việt Anh được nhà soạn nhạc Trương Chí phối lại dành riêng cho Saigon Choir, và đây đều là những tác phẩm lần đầu công diễn tại Việt Nam.

NSND Tạ Minh Tâm hòa chung niềm vui với Saigon Choir T.T

Với sự đầu tư chỉn chu trong việc trang hoàng ngập tràn hoa tươi và hình ảnh sân khấu lung linh được chính tay những thành viên trong Saigon Choir thực hiện, Saigon Choir đã chào đón gần 300 vị khách quý đến tham dự Premium Concert Thank you, cùng sự tham dự của NSND Tạ Minh Tâm - Nguyên Phó giám đốc Nhạc viện TP.HCM, thầy Phạm Thế Vĩ - Trưởng khoa Thanh nhạc, cùng chị Thủy Phùng - đại diện Công ty Cổ phần Phú Trường Quốc tế (Rich Field JSC) và bác Ngọc Hải - đại diện Công ty TNHH Chất lượng cuộc sống Kim Cương (DIAMOND High quality of Life). Đêm nhạc đã diễn ra thành công tốt đẹp và đọng lại nhiều cảm xúc khó quên cho quý khán giả cũng như cả tập thể Saigon Choir.

Đội tuyển Saigon Choir, đại diện Việt Nam, đã đạt được kết quả 3 giải Vàng và 1 giải Đặc biệt tại hội thi Hợp xướng Quốc tế lần VII T.T

Saigon Choir đã thực hiện được 7 đêm nhạc riêng, tổ chức mỗi năm một lần, thu hút hàng ngàn lượt khán giả đến xem trực tiếp và rất nhiều lượt xem, chia sẻ trên các kênh trực tuyến và truyền thông báo chí, bao gồm Luminous Night, The Choral Fanfare, Sunshiny Days, Love is Life, Catch our Dreams, V Concert, Flourish.

Premium Concert Thank you là đêm nhạc thứ 8 của Saigon Choir trên chặng đường chinh phục nghệ thuật hợp xướng kể từ khi thành lập vào năm 2016. Đồng thời, nhóm cũng đã được mời biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật quy mô như: opera Carmen, các chương trình hòa nhạc: Bài ca không quên, Tôi tin, Gala concert kỷ niệm 60 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM…