Dàn hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc biểu diễn 'Hòa nhạc Giáng sinh'

Mùa Noel này, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM (HBSO) sẽ tổ chức hai đêm Hòa nhạc Giáng sinh vào ngày 16, 17.12, tại Nhà hát TP.HCM. Hai đêm hòa nhạc sẽ được chỉ huy bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh - hiện là Trưởng đoàn Nhạc kịch và chỉ huy chính thức của HBSO.





Chương trình bắt đầu với bản nhạc rất nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Mỹ Leroy Anderson - Christmas Festival. Tiếp đến là các tác phẩm: Exultate Jubilate của Mozart; hợp xướng từ tác phẩm thanh xướng kịch Messiah của G.F.Handel, For Unto Us a Child is Born; Maria Wiegenlied của Max Reger hay những tác phẩm nổi tiếng O Holy Night, A Christmas Scherzo, Sleigh Ride. Bên cạnh đó, những bài hát vô cùng nổi tiếng từ bộ phim Ở nhà một mình hẳn sẽ gợi cho khán giả nhiều kỷ niệm và cảm xúc với tác phẩm hài hước về Giáng sinh này.

Và chương trình sẽ sinh động, tươi vui với các tuyển tập đầy ấn tượng cho dàn nhạc - Christmas at the Movies hay Santa Claus is Coming to Town, What a Wonderful World, được trình diễn bởi dàn hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc, các giọng ca thiếu nhi Hàn Quốc.