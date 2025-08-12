Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dân khởi kiện hành chính, nay không còn cấp huyện thì ai sẽ ra tòa?

Tuyến Phan
Tuyến Phan
12/08/2025 16:00 GMT+7

Người dân khởi kiện chủ tịch UBND cấp huyện, nhưng nay không còn cấp huyện thì ai sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng tại tòa.

TAND tối cao mới đây có văn bản về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của các TAND sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và luật Tổ chức TAND sửa đổi.

Dân khởi kiện hành chính, nay không còn cấp huyện thì ai sẽ ra tòa? - Ảnh 1.

TAND tối cao hướng dẫn về việc kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của UBND, chủ tịch UBND cấp huyện (ảnh minh họa)

ẢNH: T.P

Theo hướng dẫn, nếu Tòa phúc thẩm TAND tối cao tiếp nhận vụ án, vụ việc đã được TAND cấp cao thụ lý theo thủ tục phúc thẩm trước ngày 1.7.2025 mà chưa giải quyết xong, thì Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã tiếp nhận vụ án, vụ việc tiếp tục giải quyết.

Trường hợp bản án, quyết định của TAND cấp tỉnh đã xét xử sơ thẩm bị hủy để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm, hồ sơ vụ án, vụ việc sẽ được giao cho TAND cấp tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án, vụ việc đó hoặc TAND cấp tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ của tòa án đó để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật.

Sau đó, nếu bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, thì Tòa phúc thẩm TAND tối cao có thẩm quyền theo lãnh thổ sẽ giải quyết.

Nếu bản án, quyết định của Tòa phúc thẩm TAND tối cao bị hủy để giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND tối cao có thẩm quyền theo lãnh thổ sẽ giải quyết theo quy định tại Thông tư số 03/2025 của TAND tối cao.

Không còn cấp huyện, ai sẽ kế thừa nghĩa vụ tại tòa?

Đáng chú ý, văn bản của TAND tối cao hướng dẫn cụ thể về việc kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của UBND, chủ tịch UBND cấp huyện trong các vụ án dân sự, hành chính.

Với các vụ án liên quan đến yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện cấp, trường hợp tòa án đã thụ lý trước ngày 1.7.2025 và đã đưa UBND cấp huyện vào tham gia tố tụng với tư cách là đương sự nhưng chưa giải quyết xong, thì từ ngày 1.7.2025, tòa án xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của UBND huyện là chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền.

Nếu tòa án thụ lý từ ngày 1.7.2025 liên quan đến yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện cấp, tòa án sẽ đưa chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền vào tham gia tố tụng với tư cách là đương sự trong vụ án.

Với vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của chủ tịch UBND cấp huyện, nếu tòa án đã thụ lý trước ngày 1.7.2025 và đã đưa chủ tịch UBND cấp huyện vào tham gia tố tụng với tư cách là người bị kiện, thì từ ngày 1.7.2025, tòa án xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của chủ tịch UBND cấp huyện là chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền.

Trường hợp tòa án thụ từ ngày 1.7.2025 về khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của chủ tịch UBND cấp huyện, tòa án sẽ đưa chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền vào tham gia tố tụng với tư cách là người bị kiện.

Với vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND cấp huyện, nếu tòa án thụ lý trước ngày 1.7.2025 và đã đưa chủ tịch UBND cấp huyện vào tham gia tố tụng với tư cách là người bị kiện, thì từ ngày 1.7.2025, tùy vào thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện đã được chuyển giao cho chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc chủ tịch UBND cấp xã, tòa án xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của chủ tịch UBND cấp huyện theo sự chuyển giao tương ứng.

