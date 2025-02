Dàn lãnh đạo Lầu Năm Góc rung chuyển

Trong một động thái lịch sử, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố sa thải tướng Charles "CQ" Brown - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đô đốc Lisa Franchetti - Tư lệnh Hải quân, tướng James Slife - Phó tham mưu trưởng Không quân, cùng cố vấn quân pháp của 3 quân chủng Mỹ, theo Reuters hôm qua.

Quyết định bất ngờ

Khởi đầu chuỗi sa thải ở Lầu Năm Góc, Tổng thống Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social về việc cách chức tướng Charles "CQ" Brown khỏi vai trò Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và đề cử trung tướng về hưu Dan "Razin" Caine thay thế. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ không nêu tên cho biết tướng Brown bị miễn nhiệm vào thời điểm thông báo mà không cần chờ đến lúc Thượng viện Mỹ tổ chức điều trần và thông qua ứng viên mới.

Ông Trump cách chức tổng tham mưu trưởng 'xuất chúng' của quân đội Mỹ

Vài phút sau tuyên bố trên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo đã sa thải Đô đốc Lisa Franchetti, người phụ nữ đầu tiên giữ chức Tư lệnh Hải quân, và chịu chung số phận là tướng James Slife, người bị miễn chức Phó tham mưu trưởng Không quân. Ông Hegseth cũng cho hay đã cách chức cố vấn quân pháp của Lục quân, Hải quân và Không quân, Military.com đưa tin.

Trụ sở Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Về người thay thế tướng Brown, ông Trump, cũng là Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, đã phá vỡ truyền thống khi đề cử vị tướng đã về hưu Caine. Theo luật, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cần phải là Phó chủ tịch, hoặc một trong các Tham mưu trưởng, hoặc một Tư lệnh lực lượng tác chiến Mỹ. Luật cũng cho phép Tổng tư lệnh quân đội Mỹ miễn trừ các yêu cầu trên trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

Cả ông Trump lẫn ông Hegseth đều không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về việc cách chức hàng loạt như trên. Sự rung chuyển trong dàn lãnh đạo quân đội Mỹ cấp cao cũng diễn ra cùng ngày với tuyên bố của Lầu Năm Góc về việc vào tuần sau sẽ tiến hành sa thải 5.400 nhân viên quân sự. Đây là bước đầu tiên trong chiến dịch tinh giản biên chế, dự kiến chiếm từ 5 - 8% lực lượng nhân sự so với thời điểm trước khi cải cách.

Diễn biến ở Bộ Thương mại, USAID, FBI

Cũng trong ngày 22.2, Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Trump đã buộc Phó trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Borman phải từ chức sau thời gian phụ trách việc giám sát thi hành các giới hạn xuất khẩu đối với Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump ở Nhà Trắng (2017-2021) và nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden (2021-2025), ông Borman giúp thực thi các sáng kiến nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận chip bán dẫn, cũng như soạn thảo các lệnh cấm vận Nga về cuộc xung đột Ukraine.

Tổng thống Trump sa thải toàn bộ công tố viên thời Biden, thêm tin vui từ tòa án

Theo các nguồn thạo tin, bà Eileen Albanese cũng rời vị trí Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia và Kiểm soát Chuyển giao Công nghệ thuộc Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại. Đây là văn phòng xử lý các giấy phép xuất khẩu cho chất bán dẫn và những sản phẩm cần kiểm soát vì lý do an ninh quốc gia.

Hôm 21.2, Thẩm phán Carl Nichols của Tòa án Quận Columbia (D.C) đã mở đường cho chính quyền Tổng thống Trump hoàn tất việc giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Theo AP, với phán quyết của thẩm phán Nichols, hàng ngàn viên chức USAID tại Mỹ sẽ bị sa thải, đồng thời các viên chức ở những phái bộ nước ngoài phải quay về nước trong vòng 30 ngày.

Cùng ngày, sau khi ông Kash Patel tuyên thệ nhậm chức Giám đốc FBI, cơ quan này đã điều chuyển khoảng 1.500 viên chức khỏi trụ sở ở thủ đô Washington, theo Reuters. Trong đó, khoảng 1.000 viên chức được phân bổ đến các văn phòng địa phương trên khắp nước Mỹ, và 500 người còn lại đến văn phòng ở TP.Huntsville (bang Alabama).