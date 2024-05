Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đó, một tài xế lái ô tô con vượt ẩu bất chấp, gây tai nạn cho xe máy cùng chiều nhưng không dừng lại xem xét tình hình mà cố tình rồi nhấn ga… bỏ chạy.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 16 giờ ngày 12.5.2024 trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Dân mạng đòi phạt nghiêm người lái ô tô vượt ẩu, gây tai nạn rồi… bỏ chạy

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, thời điểm nói trên, một xe máy do người phụ nữ điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã ba giao giữa Quốc lộ 1 và đường Ngô Đức Kế. Khi đèn tín hiệu chuyển xanh, xe máy từ từ di chuyển thì bất ngờ bị một ô tô con màu đen (chưa rõ biển kiểm soát) lao lên từ phía sau tông trúng, hất va vào phần bánh trước và đầu của một xe ben đi cùng chiều. May mắn, tình huống không gây hậu quả nghiêm trọng, người phụ nữ may mắn thoát chết trong gang tấc.

Đáng nói, sau khi chạy ẩu gây tai nạn, tài xế ô tô con không dừng lại xem xét tình hình và giải quyết vụ việc mà cố tình nhấn ga bỏ chạy. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Tình huống tài xế bất chấp luật, cố lái ô tô vượt ẩu gây tai nạn, sau đó nhấn ga bỏ chạy

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông này sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra bất bình trước hành vi lái xe nguy hiểm, xem thường luật cùng thái độ thiếu trách nhiệm của tài xế ô tô.

Bên cạnh đó, không ít người cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế này.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt; không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép. Nếu vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng. - Trường hợp người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn có thể bị phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 - 7 tháng. - Ngoài ra, người lái xe ô tô vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn bị có thể bị phạt tù từ 3 - 10 năm.