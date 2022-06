Dân mạng đòi sa thải HLV Maloney, giao tuyển U.23 Malaysia cho đồng hương HLV Park Hang-seo

Steve Han, chuyên gia về bóng đá Hàn Quốc trên tờ The Guardian và Four Four Two đã tỏ ra cực kỳ ấn tượng khi xem trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc hòa 1-1 ở VCK U.23 châu Á.