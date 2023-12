Dân mạng kịch liệt lên án clip chiên thằn lằn con ăn để chữa bệnh hen suyễn

Th.S BS chuyên khoa 2 Trần Quỳnh Hương, Trưởng khoa Hô hấp 2, BV Nhi đồng 2 cho biết, chưa có sách vở hay nghiên cứu khoa học nào chứng minh ăn thằn lằn có thể chữa được bệnh hen suyễn.

"Bệnh hen suyễn do đường thở bị viêm mạn tính, càng nhạy cảm khi có tác nhân kích thích, gây ra những cơn co thắt gọi là cơn hen suyễn, biểu hiện bằng dấu hiệu ho, khò khè, khó thở tái đi tái lại. Như vậy, thuốc chữa bệnh hen suyễn chính gồm có thuốc giúp giảm nền viêm mạn tính và thuốc giãn phế quản khi có cơn co thắt. Tôi chưa từng được nghe bộ phận nào của thằn lằn có các tác dụng chữa bệnh như trên", vị BS nói.

Cũng theo BS Quỳnh Hương, còn nhiều vấn đề khác như quá trình chế biến thằn lằn được thực hiện thế nào, đảm bảo an toàn ra sao, phần nào được giữ lại hay loại bỏ... Nếu vấn đề vệ sinh nếu không đảm bảo đã thành lợi bất cập hại.

"Nhìn từ góc độ tây y, tôi khẳng định việc dùng thằn lằn để chữa bệnh hen suyễn là không khoa học và không có tính thuyết phục", BS Hương chia sẻ.

Một BS đông y cho hay, việc ăn sống hay chiên thằn lằn để ăn cũng không có tác dụng gì trong việc chữa bệnh hen suyễn.