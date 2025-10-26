Dàn MC hội tụ chúc mừng Thanh Thảo Hugo

Hôm 25.10, MC Thanh Thảo Hugo ra mắt cuốn sách Giao tiếp chạm chân thành. Tác phẩm không chỉ nói về kỹ năng giao tiếp, mà còn là hành trình đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân của nữ MC qua 25 năm làm nghề, với những trải nghiệm, nỗi sợ và những bài học giúp giao tiếp hiệu quả hơn.

Cuốn sách đầu tay của Thanh Thảo Hugo



MC Thanh Thảo cho biết trong quá trình giảng dạy tại Học viện ngôn ngữ và kỹ năng của mình, nữ MC có cơ hội lắng nghe rất nhiều câu chuyện từ học viên, mỗi câu chuyện đều mang đến cho cô những góc nhìn và cảm xúc khác nhau về cách con người giao tiếp và thấu hiểu nhau. Từ những chất liệu đó, MC Thanh Thảo dần hình thành mong muốn viết nên một cuốn sách mang giá trị thực tiễn cho người đọc và bảo chứng cho hành trình giảng dạy của mình.

Tác phẩm đánh dấu 25 năm làm nghề dẫn chương trình, ghi lại những trải nghiệm và góc nhìn về sức mạnh của sự chân thành trong giao tiếp Ảnh: NVCC

Từ đó, "đứa con tinh thần" của cô chính thức được bắt tay thực hiện trong vòng 8 tháng liên tục. Thanh Thảo Hugo chọn ngày 25.10 làm thời điểm ra mắt, bởi đây là cột mốc có nhiều ý nghĩa: 18 năm ngày cưới, sinh nhật học viện của mình và cũng là dịp đánh dấu tròn 25 năm làm nghề dẫn chương trình. "Tôi muốn có một cột mốc rõ ràng để bản thân không được phép lùi. Khi đã chọn ngày ra mắt, tôi phải kiên định với mục tiêu và hoàn thành bằng tất cả quyết tâm của mình", MC Thanh Thảo chia sẻ.

Ông xã Thanh Thảo Hugo tiết lộ tâm sức của vợ

Tại buổi ra mắt, chồng của MC Thanh Thảo bày tỏ niềm tự hào xen lẫn xúc động khi nhắc đến quãng thời gian vợ miệt mài hoàn thiện Giao tiếp chạm chân thành. Anh cho biết, dù lịch trình làm việc dày đặc, Thanh Thảo vẫn luôn dành thời gian mỗi tối để viết, chỉnh sửa từng chi tiết với tinh thần tập trung và kiên định. "Công việc của Thảo rất bận, thường về nhà lúc 10 giờ tối. Nhiều khi đi làm sự kiện xong vẫn thức khuya để viết. Tôi hay nhắc cô ấy nghỉ ngơi, nhưng Thảo rất quyết tâm với cuốn sách này. Hy vọng sau khi hoàn thành dự án tâm huyết, cô ấy sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi và dành cho gia đình nhiều hơn", anh chia sẻ.

Kết thúc sự kiện, MC Thanh Thảo tiết lộ cô đang hoàn thiện bản thảo cuốn sách thứ hai mang tên Càng hiểu càng thương với nội dung xoay quanh gia đình. Sự kiện ra mắt sách cũng có mặt hai con của Thanh Thảo bên cạnh ông xã cô Ảnh: NVCC

Anh cũng tiết lộ thêm, trước ngày ra mắt sách không lâu, MC Thanh Thảo từng phải nhập viện vì suy nhược cơ thể do làm việc liên tục. "Tôi chỉ mong Thảo giữ gìn sức khỏe, vì có sức khỏe thì mới làm được mọi điều cô ấy mong muốn. Tôi luôn ủng hộ và đồng hành với bà xã trên mọi hành trình", anh nói.

Trong phần giao lưu, MC Thanh Thảo Hugo dành thời gian chia sẻ những câu chuyện rất riêng, được ghi lại trong cuốn sách, với hầu hết những gì xuất hiện trong tác phẩm đều là trải nghiệm thật được viết bằng ký ức, cảm xúc và sự đối diện thẳng thắn với chính mình. "Khi độc giả đọc chương đầu tiên, tôi cam kết rằng 95% câu chuyện trong đó là sự thật. Tôi từng không phải là người giao tiếp chuyên nghiệp trong những ngày đầu làm nghề. Có những lúc nói chuyện với anh hai, với ba mẹ, với các con, với học viên hay đồng nghiệp, tôi nhìn lại và tự hỏi tại sao lúc đó mình lại cư xử như vậy", cô trải lòng.

MC Thanh Thảo chia sẻ đó là lý do cô chọn viết về hành trình của chính mình để nhắn nhủ rằng ai trong chúng ta cũng từng sợ hãi, từng thiếu chân thành, từng chưa biết cách thể hiện bản thân: "Quan trọng là ta dám nhìn lại. Khi nhận ra nỗi sợ hay sự thiếu chân thành của chính mình, đó là lúc ta bắt đầu thay đổi, bắt đầu kết nối lại từ những lát cắt nhỏ nhất". Với MC Thanh Thảo, Giao tiếp chạm chân thành không chỉ là một cuốn sách về kỹ năng, mà là hành trình chữa lành và thấu hiểu bản thân, để từ đó con người có thể kết nối với người khác một cách thật hơn, sâu hơn và bền vững hơn.

MC Tấn Tài, Quỳnh Trâm, Anh Quân, Kiều Hải Chuyên, Hoàng Oanh, Phan Tô Ny, Dustin, Tuyết Vinh, Trần Anh Huy, Quách Lê Anh Khang... có mặt tại buổi ra mắt sách Ảnh: NVCC

Với hành trình 25 năm làm nghề, Thanh Thảo có nhiều mối quan hệ trong giới. Có thể nói vui làng MC Sài thành đã tụ hội về, chia sẻ những kỷ niệm khi làm việc với cô. MC Minh Tuấn cho biết: "Khi tôi mới vào nghề, chị ấy đã là một "tượng đài". Vậy mà chị ấy đối với tôi rất tử tế, luôn động viên tôi khi có dịp làm việc chung. Sự quan tâm và nâng đỡ này tôi sẽ không bao giờ quên".

Thanh Thảo sinh năm 1981, là MC quen thuộc với khán giả 8X, 9X miền Nam. Cô có lối dẫn duyên dáng, từng gắn bó với các chương trình truyền hình như: Vui cùng Hugo, Tam sao thất bản, Vietnam Idol, Nhịp sống Sài Gòn... Trong đó, Vui cùng Hugo đạt nhiều thành công, tạo nên nghệ danh "Thanh Thảo Hugo" gắn liền với cô cho đến nay. Bên cạnh hoạt động nghề nghiệp, cô còn được biết đến qua vai trò người đào tạo kỹ năng nói và giao tiếp chuyên nghiệp, đồng thời là người sáng lập Học viện ngôn ngữ và kỹ năng Sun & Moon Academy - nơi đào tạo nhiều thế hệ học viên chuyên nghiệp.