Dân mừng vì đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài được ngầm hóa

Tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài (đoạn từ đường Phan Văn Hớn nối đường Vĩnh Lộc thuộc khu vực ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, TP.HCM) là trục giao thông đông đúc người dân đi lại. Trước đây, hệ thống đường dây trung - hạ thế cùng cáp viễn thông đi nổi chằng chịt không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông, sự cố hành lang an toàn lưới điện.

Công trình tái bố trí ngầm lưới điện đồng bộ dự án mở rộng đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài vừa được Công ty Điện lực Hóc Môn và các đơn vị viễn thông hoàn thành, không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị mà còn xóa bỏ nguy cơ mất an toàn của "lưới điện nổi" tồn tại suốt nhiều năm.

Đường Nguyễn Ảnh Thủ kéo dài thông thoáng sau khi được ngầm hóa

Hết "mạng nhện" trên đầu, người dân phấn khởi

Ghi nhận từ thực tế, diện mạo dọc tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài đã thay đổi rõ rệt. Toàn bộ hệ thống điện và cáp viễn thông trên tuyến được ngầm hóa, mang lại diện mạo thông thoáng, hiện đại cho khu vực. Không chỉ vui mừng vì mặt đường được mở rộng đồng bộ, khang trang hơn, người dân nơi đây còn phấn khởi khi hệ thống lưới điện đã được ngầm hóa, thêm phần an tâm sinh hoạt.

Là người dân sinh sống lâu năm tại địa phương, ông Hà Văn Chín (66 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) chia sẻ, đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài hiện nay đã được mở rộng, nâng cấp thông thoáng, sạch sẽ. Ngành điện thành phố sau đó cũng thi công đưa hệ thống điện xuống lòng đất nên người dân cảm thấy an tâm nhiều hơn.

"Giờ dọc đường chỉ có mấy cột đèn chiếu sáng vào ban đêm, không còn cột điện, dây điện, dây viễn thông như ngày xưa. Thay vào đó là các trụ điện lớn, tủ điện nhỏ, gọn, đảm bảo an toàn mà còn cung cấp điện cho từng nhà dân một cách tiện lợi", ông Chín nói.

Tủ điện hạ thế kết nối với tủ trung thế, đưa dòng điện qua hệ thống cáp ngầm đến từng hộ dân thay thế toàn bộ dây điện đi nổi trên mặt đất

Gắn bó với tuyến đường này suốt 20 năm qua, bà Nguyễn Thị Hòa (55 tuổi) không giấu được niềm vui, bà cho biết, trước kia đường Hương Lộ 80 cũ nay là đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài chật hẹp, xuống cấp cộng thêm đủ loại dây điện chằng chịt như "mạng nhện". Hình ảnh này khiến diện mạo đô thị trên tuyến đường luộm thuộm, nhếch nhác và đời sống của người dân quanh đây cũng nhiều bất tiện.

Theo bà Hòa, khi có chủ trương, đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài được mở rộng, nâng cấp rồi mới ngầm hóa đường dây điện xuống đất. Quá trình thi công có nhân viên điện lực, viễn thông cùng phối hợp, không gây khó khăn hay ảnh hưởng gì nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân.

"Nay đường được làm lại sạch đẹp, đường điện đưa xuống dưới đất, việc buôn bán kinh doanh của người dân ở đây cũng thuận lợi hơn trước nhiều nên chúng tôi phấn khởi lắm", bà Hòa bày tỏ.

Tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội

Ông Lê Quang Bình, Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn Công cho biết, công trình tái bố trí ngầm hóa lưới điện trên đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài được thực hiện trong phạm vi dự án cải tạo mở rộng nâng cấp đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài (xã Bà Điểm, TP.HCM) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư. Theo đó Ban Giao thông sẽ đầu tư hệ thống hào kỹ thuật và bàn giao cho ngành điện thực hiện công tác kéo cáp trong hào kỹ thuật này.

Nhân viên điện lực Hóc Môn kiểm tra hệ thống tủ điện trung thế trên tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài

The ông Lê Quang Bình, ngay sau khi mặt bằng được bàn giao vào tháng 8.2025, Công ty Điện lực Hóc Môn phối hợp các đơn vị liên quan đã nhanh chóng triển khai thi công. Đơn vị đã chủ động lập kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và các nhà mạng viễn thông nhằm thực hiện dự án một cách đồng bộ. Đến cuối tháng 6.2026, đơn vị đã thi công đóng điện hoàn tất đưa vào sử dụng và thu hồi các trụ điện trên tuyến đường này.

Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn cho biết, việc đồng bộ ngầm hóa lưới điện kết hợp với nâng cấp tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài mang lại nhiều giá trị thiết thực. Không chỉ loại bỏ hệ thống cột điện, dây điện nổi chằng chịt như "mạng nhện" mà còn tạo không gian thông thoáng, thuận tiện cho người đi bộ trên vỉa hè và các công trình tiện ích khác.

Nhân viên Công ty Điện lực Hóc Môn đang thi công ngầm hóa lưới điện trên đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài

Theo đó, để đưa dòng điện chạy ngầm an toàn, đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao và đúng tiến độ đề ra, đội ngũ kỹ sư của Công ty Điện lực Hóc Môn đã khảo sát thực địa kỹ lưỡng, thiết kế tuyến cáp ngầm trung hạ thế và bố trí các tủ phân phối (RMU, tủ hạ thế) khoa học, phù hợp quy hoạch, thuận tiện cho vận hành. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với các nhà mạng viễn thông thống nhất tiến độ thu gom cáp, thi công đồng thời nhằm tránh tình trạng đào đường nhiều lần gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Quá trình thi công, Công ty Điện lực Hóc Môn đã áp dụng giải pháp thi công linh hoạt, tổ chức đấu nối chuyển tải vào các giờ thấp điểm để giảm thiểu tối đa việc gián đoạn cung cấp điện, giữ ổn định cho sinh hoạt và kinh doanh của người dân. Cùng với đó, các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được tuân thủ nghiêm ngặt. Sau khi thực hiện ngầm hóa xong, đơn vị đã hoàn trả mặt bằng sạch sẽ, khang trang.

"Về lâu dài, dự án không chỉ giúp ngành điện nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và khả năng xử lý sự cố mà còn góp phần nâng chất hạ tầng kỹ thuật, cải thiện môi trường sống và tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Bà Điểm", ông Bình chia sẻ.