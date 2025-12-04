Dàn mỹ nhân Miss Cosmo 2025 diễn áo tắm nóng bỏng ở Huế

5 người đẹp trình diễn áo tắm xuất sắc nhất tại Miss Cosmo 2025: Mexico, Ấn Độ, Myanmar, Panama và Brazil (từ trái sang) ẢNH: MCO

Hôm 3.12, hơn 70 thí sinh của Miss Cosmo 2025 bước vào vòng thi Best in Swimsuit (trình diễn áo tắm) tại Huế. Phần thi này được xem là một dấu ấn mới của Miss Cosmo 2025 tại cố đô Huế. Hoạt động không chỉ tôn vinh kỹ năng catwalk và vẻ đẹp hình thể, mà còn tạo cơ hội để thí sinh thể hiện bản lĩnh, tinh thần tích cực và nguồn năng lượng, quyết tâm chinh phục vương miện. Trước tình hình mưa lớn kéo dài, ban tổ chức đã nhanh chóng chuyển sân khấu ngoài trời sang khu vực sảnh riêng biệt, đảm bảo an toàn cho thí sinh và chất lượng phần trình diễn.

Cùng với âm nhạc sôi động, dàn mỹ nhân quốc tế "đốt cháy" sân khấu với sắc vóc nóng bỏng, những bước catwalk đầy năng lượng, thu hút cùng thần thái ngút ngàn. Kết thúc vòng thi, ban tổ chức công bố top 5 Best in Swimsuit. Dàn mỹ nhân được gọi tên gồm: Italy Mora (Panama), Gabriela Borges (Brazil), Angela Yuriar (Mexico), Myint Myat Moe (Myanmar) và Vipra Mehta (Ấn Độ). Trong khi đó, người đẹp chủ nhà là Nguyễn Hoàng Phương Linh không có tên trong nhóm thí sinh trình diễn áo tắm xuất sắc nhất.

Nguyễn Hoàng Phương Linh nổi bật với thiết kế một mảnh, cắt xẻ gợi cảm giúp tôn những đường cong cuốn hút. Miss Cosmo Vietnam sở hữu chiều cao 1,75 m cùng số đo hình thể: 87-65-91. Người đẹp 26 tuổi đang đặt mục tiêu giành vương miện tại cuộc đua năm nay ẢNH: MCO

Gabriela Borges sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, làn da nâu khỏe khoắn và hình thể quyến rũ với chiều cao 1,73 m. Mỹ nhân Brazil còn được đánh giá cao với màn trình diễn đầy tự tin, chuyên nghiệp với những cú tạo dáng ấn tượng. Cô hiện là doanh nhân, người mẫu, influencer tại quê nhà ẢNH: MCO

Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn so với các đối thủ (1,68 m), người đẹp Vipra Mehta đến từ Ấn Độ cũng không hề kém cạnh nhờ thân hình mảnh mai, gợi cảm cùng thần thái rạng rỡ và màn sải bước đầy năng lượng. Cô theo học ngành kỹ thuật khoa học máy tính nhưng lại đam mê thời trang, mơ ước mở một thương hiệu riêng tôn vinh phụ nữ thuộc mọi hoàn cảnh, chủng tộc ẢNH: MCO

Angela Yuriar (Mexico) nổi bật trên sàn diễn nhờ chiều cao 1,78 m, đôi chân thon dài cùng những đường cong hút mắt và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Cô hiện là một nhà sáng tạo nội dung, doanh nhân, từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp ẢNH: MCO

Myint Myat Moe (Myanmar) phô diễn hình thể săn chắc, gợi cảm trong thiết kế áo tắm cắt xẻ quyến rũ. Cô cao 1,79 m, có kinh nghiệm trình diễn, thi nhan sắc, từng giành á hậu 1 tại Miss Grand Myanmar 2024. Người đẹp hiện là sinh viên ngành kinh doanh, đang nỗ lực trau dồi kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp với ước mơ trở thành người thay đổi cộng đồng trong tương lai ẢNH: MCO

Italy Mora có lợi thế trong phần trình diễn áo tắm nhờ kinh nghiệm làm người mẫu cùng hình thể nóng bỏng, hút mắt với chiều cao 1,77 m. Người đẹp 20 tuổi đến từ Pamana tin rằng vẻ đẹp đích thực không nằm ở bề ngoài mà ở hành động và cô thể hiện điều này thông qua tinh thần sẵn sàng phục vụ, lắng nghe và không ngừng nỗ lực, phát triển bản thân ẢNH: MCO

Top 5 phần thi Best in Swimsuit ẢNH: MCO

Người đẹp Thái Lan Mooham Chotnapa Kaewjarun mang vẻ đẹp kiêu kỳ, quyến rũ cùng hình thể gợi cảm với chiều cao 1,73 m. Cô hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu, MC và nhà hoạt động xã hội. Người đẹp cho rằng vẻ đẹp đích thực nằm ở hành động, lòng dũng cảm và sức lan tỏa ẢNH: MCO

Ana Paola (Puerto Rico) cao 1,79 m, hình thể khỏe khoắn, nóng bỏng và lối trình diễn tự tin, lôi cuốn. Cô là người mẫu đồng thời làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin ẢNH: MCO

Yolina Lindquist (Mỹ) khoe hình thể khỏe khoắn, gợi cảm cùng chiều cao 1,74 m trên sàn diễn áo tắm. Bên cạnh sắc vóc nổi bật, cô còn gây "choáng" với học vấn đáng nể khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Southern Illinois, có bằng cấp về các ngành tiếp thị, kinh tế quốc tế, tài chính... ẢNH: MCO