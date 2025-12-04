Dàn mỹ nhân Miss Cosmo 2025 diễn áo tắm nóng bỏng ở Huế

Sau show thời trang đậm chất văn hóa, loạt thí sinh quốc tế của Miss Cosmo 2025 vừa có phần trình diễn áo tắm mãn nhãn tại Huế. Trong đó, loạt mỹ nhân từ Panama, Brazil, Mexico, Ấn Độ và Myanmar được đánh giá là 5 ứng viên xuất sắc nhất.
Hôm 3.12, hơn 70 thí sinh của Miss Cosmo 2025 bước vào vòng thi Best in Swimsuit (trình diễn áo tắm) tại Huế. Phần thi này được xem là một dấu ấn mới của Miss Cosmo 2025 tại cố đô Huế. Hoạt động không chỉ tôn vinh kỹ năng catwalk và vẻ đẹp hình thể, mà còn tạo cơ hội để thí sinh thể hiện bản lĩnh, tinh thần tích cực và nguồn năng lượng, quyết tâm chinh phục vương miện. Trước tình hình mưa lớn kéo dài, ban tổ chức đã nhanh chóng chuyển sân khấu ngoài trời sang khu vực sảnh riêng biệt, đảm bảo an toàn cho thí sinh và chất lượng phần trình diễn.
Cùng với âm nhạc sôi động, dàn mỹ nhân quốc tế "đốt cháy" sân khấu với sắc vóc nóng bỏng, những bước catwalk đầy năng lượng, thu hút cùng thần thái ngút ngàn. Kết thúc vòng thi, ban tổ chức công bố top 5 Best in Swimsuit. Dàn mỹ nhân được gọi tên gồm: Italy Mora (Panama), Gabriela Borges (Brazil), Angela Yuriar (Mexico), Myint Myat Moe (Myanmar) và Vipra Mehta (Ấn Độ). Trong khi đó, người đẹp chủ nhà là Nguyễn Hoàng Phương Linh không có tên trong nhóm thí sinh trình diễn áo tắm xuất sắc nhất.
Bình luận (0)