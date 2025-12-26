Dàn nghệ sĩ góp mặt đêm chung kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong đêm chung kết, hứa hẹn mang đến cho khán giả giây phút bùng nổ và mãn nhãn

Sau hơn 3 tháng khởi động, Top 33 thí sinh xuất sắc của Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam đã tỏa sáng qua từng vòng thi và sẵn sàng để tranh ngôi vị hoa hậu.

Không chỉ ghi dấu ấn với hàng loạt các hoạt động bên lề ý nghĩa, ban tổ chức còn khiến khán giả phấn khích khi công bố dàn ca sĩ khách mời biểu diễn trong đêm chung kết, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc bùng nổ.

Ca sĩ Tùng Dương

Ca sĩ Tùng Dương sẽ mang bản hit "Tái sinh" (sáng tác Tăng Duy Tân) gây sốt trên mạng xã hội thời gian qua trình diễn trong đêm chung kết. Ca khúc có giai điệu dễ nghe, ca từ da diết, truyền tải những cảm xúc mới mẻ trong tình yêu. Theo Tùng Dương, bài hát mang năng lượng tích cực, khiến ai cũng có thể thấy mình trong đó. Ngoài ra, nam ca sĩ còn có màn kết hợp đặc biệt cùng rapper Double2T trên sân khấu.

Ca sĩ Duyên Quỳnh thể hiện ca khúc chủ đề "Shine for Peace". Đây là sáng tác độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành cho cuộc thi. Bài hát mang tinh thần trẻ trung, sôi động, đồng thời truyền tải mạnh mẽ thông điệp về trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng tỏa sáng của thế hệ sinh viên Việt Nam.

Ca sĩ Duyên Quỳnh

Sau thành công của "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", sự kết hợp lần này với Nguyễn Văn Chung mở ra cho Duyên Quỳnh một hành trình mới. Nữ ca sĩ tin rằng "Shine for Peace" không chỉ là nhạc chủ đề, mà còn là nguồn cảm hứng để sinh viên "dám mơ ước lớn hơn, dám chinh phục những thử thách và mạnh dạn lan tỏa thông điệp hòa bình, yêu thương đến cộng đồng rộng lớn hơn".

Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T

Sự xuất hiện của Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T hứa hẹn mang lại phần trình diễn sôi động trên sân khấu. Nhắc đến rapper Double2T, khán giả yêu nhạc trẻ nhớ ngay đến ca khúc "À lôi" - tác phẩm mang thanh âm miền núi Tây Bắc rộn rã khắp làng nhạc Việt trong năm 2023, cũng là bản "hit" lớn nhất giúp anh tỏa sáng, chạm vào ngôi vô địch Rap Việt.

Tại chung kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam, Ban tổ chức sẽ dàn dựng một màu sắc mới cho "À lôi" với mong muốn mang bản sắc âm thanh của người vùng núi đến gần với khán giả, xóa bỏ khoảng cách giữa miền núi và vùng đồng bằng.

Dàn ban giám khảo “cầm cân nảy mực” trong đêm chung kết

Hội đồng giám khảo được công bố gồm: Nhà báo Ngô Bá Lục (trưởng ban), bà Trương Thị Thu Trang (Chủ tịch cuộc thi), Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình Thế giới 2025 - Annie Nguyễn (Đại sứ truyền thông), NSƯT Bùi Như Lai, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Hoa hậu Quế Anh, Trịnh Mỹ Anh, Di Khả Hân, Á vương Vũ Linh, Th.S Đặng Phước Mạnh, nhà văn Nguyễn Hải Triều, chuyên gia đào tạo phong thái Ngân Nguyễn, doanh nhân Nguyễn Thị Thanh, ông Hà Tuấn Khang (thành viên HĐQT TPA Entertaiment), đạo diễn Hoàng Vũ, bầu show Quí Ngọc.

Theo ban tổ chức, Hội đồng giám khảo được lựa chọn đại diện các lĩnh vực giải trí, sắc đẹp, ngoại giao, truyền thông và kinh doanh, nhằm bảo đảm tiêu chí chuyên môn và chuẩn mực của cuộc thi.

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 do Công ty TNHH Truyền thông Giải trí TPA Entertainment tổ chức, mang thông điệp "Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình". Cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu với các tiêu chí về sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.

Đêm chung kết diễn ra vào tối 28.12 tại Nhà thi đấu Quân khu 5 (TP.Đà Nẵng). MC Mạnh Khang và Á hậu Minh Nhàn đảm nhận vai trò dẫn dắt chính. Chương trình mở cửa tự do và sẽ được livestream trên Fanpage cùng các nền tảng số của VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.