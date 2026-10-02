Dàn nhạc giao hưởng London và nhạc trưởng danh tiếng 'chạm thu Hà Nội'

Dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, chương trình giới thiệu 3 tác phẩm thuộc những phong cách và thời kỳ khác nhau: The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart và Symphony No.5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano chia sẻ với báo giới trước thềm sự kiện Ảnh: BTC

Mở đầu chương trình là The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, tác phẩm nổi bật với những lớp âm thanh giàu màu sắc, gợi không gian huyền ảo và đậm chất thơ.

Tiếp đó, Sinfonia Concertante của Mozart mang đến vẻ đẹp cân bằng, tinh tế qua phần trình diễn của hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore (violin) và Eivind Ringstad (viola), cùng Dàn nhạc giao hưởng London.

Khép lại chương trình là Symphony No.5 của Tchaikovsky, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc Nga, nổi bật với chiều sâu cảm xúc, những cao trào mạnh mẽ và tính kịch giàu sức biểu đạt.

Ba tác phẩm với những sắc thái riêng tạo nên hành trình âm nhạc nhiều cung bậc, từ vẻ đẹp nhẹ nhàng, đậm chất thơ đến những thanh âm mạnh mẽ, kịch tính.

Nằm trong chuỗi hoạt động Chạm thu Hà Nội, Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 do Vietnam Airlines phối hợp với LSO và Nhà hát Hồ Gươm tổ chức, tiếp tục hành trình kết nối Việt Nam với thế giới bằng âm nhạc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa thủ đô và đưa Hà Nội trở thành điểm gặp gỡ của các chương trình nghệ thuật quốc tế. Sau gần 10 mùa tổ chức, sự kiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của công chúng thủ đô mỗi độ thu về.

Nhạc sĩ Quốc Trung - giám đốc sản xuất chương trình thêm lần nữa đồng hành cùng sự kiện. Ảnh: BTC CC

Bên cạnh hai đêm diễn chính, chương trình năm nay còn có các hoạt động giao lưu, kết nối nghệ sĩ với cộng đồng và người yêu nhạc. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt khán giả trẻ, tìm hiểu thêm về âm nhạc giao hưởng, gặp gỡ các nghệ sĩ quốc tế và khám phá gần hơn những câu chuyện phía sau sân khấu.

Dàn nhạc giao hưởng London dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng danh tiếng Ảnh: BTC CC

Thành lập năm 1904, LSO có hơn 120 năm lịch sử và là một trong những dàn nhạc giao hưởng lâu đời của Vương quốc Anh. Bên cạnh các sân khấu hòa nhạc, LSO còn tham gia thu âm nhạc phim nổi tiếng, trong đó có Star Wars và Harry Potter. Qua 5 lần biểu diễn tại Hà Nội, LSO góp phần đưa các chương trình giao hưởng quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam, trở thành một điểm hẹn nghệ thuật đáng chú ý mỗi độ thu về.