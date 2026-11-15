Đàn ông Thụy Sĩ xuống đường chống bạo lực nữ giới

Hãng AP ngày 14.11 đưa tin cuộc tuần hành mang tên "nam giới chống lại bạo lực với phụ nữ" vừa diễn ra cùng ngày bên ngoài tòa nhà quốc hội Thụy Sĩ. Động thái này xuất phát từ mối lo ngại sâu sắc về sự gia tăng của các quan điểm thù ghét phụ nữ trên không gian mạng, đặc biệt là ở nhóm thanh thiếu niên và nam thanh niên. Tình trạng này đang có xu hướng lan rộng từ phong trào của các nhóm nam giới cực đoan trên mạng xã hội trong gần 2 năm qua.

Hàng trăm người tuần hành tại Bern, Thụy Sĩ chống bạo lực nhằm vào nữ giới ngày 14.11 ẢNH: AP

Ông Christoph Gosteli (42 tuổi), nhân viên công tác xã hội và là đại diện tổ chức phong trào tuần hành trên, thừa nhận nam giới là một phần của vấn đề bạo lực nhằm vào phụ nữ và người yếu thế. "Cuộc tuần hành giúp chúng tôi khẳng định lập trường rằng chúng tôi không muốn tiếp tục là một phần của vấn đề, mà trở thành một phần của giải pháp", ông nói.

Một cuộc khảo sát do Đại học Zurich (Thụy Sĩ) và một nhóm bảo vệ quyền lợi nam giới công bố chỉ ra khoảng 50% nam giới từ 18 đến 24 tuổi được hỏi bày tỏ lo ngại rằng "những người đàn ông thực thụ đang ngày càng mất đi chỗ đứng trong xã hội". Nhóm này cũng có quan điểm cứng nhắc về sự nam tính. Các nhà nghiên cứu cho rằng cần phải có một cuộc tranh luận toàn diện trên toàn xã hội, bắt đầu ngay từ môi trường học đường, nhằm thay đổi những tư tưởng độc hại có thể là chất xúc tác cho bạo lực.

Chính phủ Thụy Sĩ cũng đang đặc biệt lưu tâm đến vấn đề này. Trong bài phát biểu ngày 2.11, Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ Beat Jans dẫn thống kê cho thấy nam giới là thủ phạm trong 4/5 số vụ tội phạm bạo lực và chiếm đến 99% trong các vụ hiếp dâm.

"Không phải tất cả đàn ông, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng hầu như luôn là đàn ông", Bộ trưởng Jans nhấn mạnh. Ông cho rằng bạo lực không bắt đầu bằng những cú đánh mà thường khởi nguồn từ những lời lẽ miệt thị, do đó nam giới đều có nghĩa vụ ngăn chặn từ sớm.