Tháng 5.2018, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi (Something in the Rain) kết thúc sau hơn 2 tháng làm chao đảo màn ảnh nhỏ. Đây được xem là một trong những phim truyền hình hot nhất năm đó, đồng thời, cũng là tác phẩm tiêu biểu của dàn sao Hàn đình đám Son Ye Jin, Jung Hae In, Wi Ha Joon...