Giải trí Đời nghệ sĩ

Dàn sao đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc lên chức

Hải Duy
Hải Duy
29/11/2025 13:50 GMT+7

Tối 28.11, diễn viên Diệp Bảo Ngọc chính thức khai trương nhà hàng nướng mang hương vị Bắc tại TP.HCM. Sự xuất hiện của cô trong vai trò mới thu hút đông đảo đồng nghiệp, bạn bè trong giới showbiz Việt đến chúc mừng.

Sau khi ghi dấu ấn qua các vai diễn trong Lật mặt 6, Làm giàu với ma 1 và Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Nhà hàng mới của nữ diễn viên được đặt tại phường An Khánh, TP.HCM. Mặt bằng tại khu vực này vốn có chi phí đắt đỏ, song Diệp Bảo Ngọc chủ ý chọn mức giá phù hợp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và thoải mái tận hưởng dịch vụ tại nhà hàng. "Giữa bối cảnh kinh tế khó khăn, tôi muốn tạo ra không gian để bạn trẻ và các gia đình có thể thưởng thức món nướng ngon - no – không lo về giá. Phân khúc nhẹ nhàng giúp khách cảm thấy dễ tiếp cận hơn", cô chia sẻ.

Dàn sao đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc lên chức- Ảnh 1.

Ở tuổi 32, diễn viên Diệp Bảo Ngọc thử sức với vai trò mới

Ảnh: NVCC

Với Diệp Bảo Ngọc, việc trở thành bà chủ ở độ tuổi 32 luôn có nhiều thách thức. Cô xem đây là dịp để bản thân học hỏi và đúc kết kinh nghiệm ở lĩnh vực vốn không phải là thế mạnh của mình. Không chỉ tập trung cho kinh doanh, nữ diễn viên gốc Cần Thơ cho biết cô sẽ sớm trở lại màn ảnh với một dự án phim mới. Những năm qua, người đẹp sinh năm 1993 liên tục góp mặt trong các phim điện ảnh, tạo hiệu ứng tích cực và duy trì sức hút với khán giả, nên việc tái xuất lần này khiến khán giả càng háo hức.

Khi được hỏi đùa rằng "Đóng bao nhiêu phim thì mở được một nhà hàng?", Diệp Bảo Ngọc khéo léo cho biết cô không đặt hai lĩnh vực lên bàn cân. "Đóng phim là hướng đến giá trị nghệ thuật, còn kinh doanh ẩm thực là hướng đến chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Mỗi lĩnh vực có tiêu chí riêng nên không thể đem so sánh", cô nói.

Dàn sao Việt đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc lên chức

Tại buổi khai trương, ngoài người thân và bạn bè, "bà chủ" Diệp Bảo Ngọc còn nhận được nhiều lời chúc mừng từ hàng loạt tên tuổi đình đám của làng giải trí như vợ chồng Khắc Triệu – Cẩm Vân, Kiều Minh Tuấn, Khương Ngọc, Tường Vi, Thanh Trúc, đạo diễn Trung Lùn… Đặc biệt, Thanh Thức, "người chồng trên màn ảnh" của cô cũng dành thời gian có mặt để gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên.

Dàn sao đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc lên chức- Ảnh 2.

Xuất hiện tại sự kiện, Diệp Bảo Ngọc chọn chiếc váy trắng khoe khéo vai trần, tạo vẻ thanh thoát và trẻ trung. Ở tuổi 32, cô được khen ngợi bởi làn da sáng, gương mặt rạng rỡ và thần thái ngày càng mặn mà, cuốn hút

Ảnh: NVCC

Dàn sao đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc lên chức- Ảnh 3.

Diệp Bảo Ngọc có màn đọ sắc cùng "cô Thắm" Tường Vi, cả 2 đều nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Gần đây, Tường Vi ít tham gia các sự kiện giải trí song vẫn dành thời gian đến chúc mừng đồng nghiệp. Ở tuổi 36, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc. Với nghề, người đẹp 8X vẫn giữ sự nghiêm túc và tâm huyết như những ngày đầu bước vào nghệ thuật

Ảnh: NVCC

Dàn sao đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc lên chức- Ảnh 4.

Diện nguyên “cây đỏ”, Thanh Trúc khoe khéo làn da trắng nổi bật khi đọ sắc cùng “ma nữ màn ảnh” Diệp Bảo Ngọc. Sau khi công khai tình cảm với ca sĩ Châu Khải Phòng, Thanh Trúc chăm chỉ xuất hiện tại các sự kiện của bạn bè, đồng nghiệp

Ảnh: NVCC

Dàn sao đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc lên chức- Ảnh 5.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn mặc đơn giản đến chung vui cùng diễn viên Diệp Bảo Ngọc

Ảnh: NVCC

Dàn sao đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc lên chức- Ảnh 6.

Sánh đôi trên màn ảnh với vai trò vợ chồng, Thanh Thức được khán giả dành cho tên gọi "người chồng màn ảnh" của diễn viên Diệp Bảo Ngọc. Đến chung vui tại tiệc khai trương, nam diễn viên không ngại diện trang phục cùng màu sánh đôi cùng "bà chủ" Diệp Bảo Ngọc

Ảnh: NVCC

Dàn sao đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc lên chức- Ảnh 7.
Dàn sao đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc lên chức- Ảnh 8.

Vợ chồng Khắc Triệu – Cẩm Vân và ca sĩ Hải Yến Idol cũng dành thời gian đến chúc mừng diễn viên Diệp Bảo Ngọc mở nhà hàng mới

Ảnh: NVCC


