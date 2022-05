Dàn sao khoe sắc trên thảm đỏ Cannes

Khai mạc Liên hoan phim Cannes 2022 diễn ra tối 17.5 (giờ địa phương) với sự tham gia của các diễn viên, nhà làm phim đến từ nhiều nước trên thế giới. Sau khi bị hủy bỏ vào năm 2020 vì dịch bệnh và được tổ chức vào tháng 7.2021 với các quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt, Cannes đã trở lại với tất cả sự hào nhoáng vốn có.

Variety tiết lộ thảm đỏ sự kiện gần như không có sự xuất hiện của khẩu trang giữa lúc Covid-19 vẫn đang rình rập. Các ngôi sao: Eva Longoria, Lashana Lynch, Julianne Moore… gây choáng ngợp khi xuất hiện với những bộ cánh đẳng cấp. Trong khi đó, giới mộ điệu dành thời gian thưởng thức Final Cut - phim hài về zombie của đạo diễn Pháp Michel Hazanavicius được chiếu mở màn.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 diễn ra từ ngày 17 - 28.5 tại Cannes (Pháp). Nam diễn viên kiêm nhà làm phim lừng danh người Pháp Vincent Lindon làm trưởng ban giám khảo cho các hạng mục cạnh tranh chính. Năm nay, có 21 tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng, trong đó có những cái tên đáng chú ý như: Broker (Hàn Quốc), Brother and Sister (Pháp), Crimes of the Future (Canada), Showing Up (Mỹ), Holy Spider (Iran)… Liên hoan năm nay có phần vinh danh Tom Cruise đồng thời "bom tấn" Top Gun: Maverick do tài tử lừng danh đóng chính cũng được công chiếu tại sự kiện.