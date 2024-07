Dàn sao phim 'Phép thuật' ngày ấy - bây giờ

Alyssa Milano đóng phim từ nhỏ, sở hữu gia tài diễn xuất đáng kể trước khi nổi đình đám với loạt phim Phép thuật. Thời đỉnh cao, cô được săn đón với vẻ đẹp mê đắm cùng thân hình gợi cảm. Thập niên 1990, người đẹp 7X rũ bỏ hình tượng ngoan hiền, "lột xác" với những vai diễn táo bạo trong các bộ phim: Embrace of the Vampire, Deadly Sins, Poison Ivy II: Lily… Những năm về sau, cô ghi dấu ấn qua: My Name Is Earl, Mistresses, Insatiable…