Dàn sao và doanh nhân nổi tiếng tụ hội mừng sinh nhật CEO Kevin Nguyễn

Doanh nhân Kevin Nguyễn là nhà sáng lập Beautyiamge, với hơn 15 năm làm việc trong ngành làm đẹp. Anh được xem là người nổi tiếng trong giới kinh doanh lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp tại Mỹ và Việt Nam. Ngoài ra, thương hiệu Beautyiamge của CEO cũng luôn đồng hành tài trợ các chương trình giải trí, các liveshow của những ngôi sao hạng A tại Mỹ, quảng bá văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đến quốc tế. Chính vì thế doanh nhân Kevin Nguyễn có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao nổi tiếng và doanh nhân thành đạt tại đây.

Trong đêm sinh nhật, nam doanh nhân xúc động chia sẻ hành trình lập nghiệp và tiết lộ định hướng kinh doanh phát triển thương hiệu thời gian sắp tới.

Theo đó, Beautyiamge chính thức mở thêm chi nhánh mới tại Houston thành phố lớn bậc nhất của tiểu bang Texas. Trung tâm làm đẹp nằm tại một Building lớn, tòa nhà cạnh trên một đại lộ, nơi tập trung những văn phòng, trụ sở làm việc sầm uất bậc nhất thành phố Houston. Đây là nơi lưu trú, sinh sống đông của cộng đồng người Việt lớn thứ 2 tại Mỹ. Đặc biệt tòa building thuộc sở hữu của Vương Phạm, một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. CEO Kevin nguyễn hy vọng, đây tiếp tục là trung tâm mang đến những dịch vụ chất lượng hàng đầu cho người tiêu dùng trên xứ sở cờ hoa.

Beautyiamge được xem là trung tâm làm đẹp hàng đầu với dịch vụ căng chỉ thẩm mĩ, đây là nơi được nghệ sĩ tin tưởng tìm đến làm đẹp để giữ nét thanh xuân và tỏa sáng sắc diện trên sân khấu cũng như ngoài đời.

Với công nghệ làm đẹp hiện đại, dịch vụ chất lượng Beautyiamge đã trở thành trung tâm làm đẹp hàng đầu dành cho cộng đồng người Việt và nghệ sĩ trong nước cũng như tại hải ngoại.