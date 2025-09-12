Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Dàn sao và doanh nhân nổi tiếng tụ hội mừng sinh nhật CEO Kevin Nguyễn

Diễm Quyên
Diễm Quyên
12/09/2025 09:17 GMT+7

Tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất tại Nam California (Hoa Kỳ) dàn sao nổi tiếng và doanh nhân,… thành đạt đã có dịp tụ hội chúc mừng sinh nhật nam doanh nhân Kevin Nguyễn.

Dàn sao và doanh nhân nổi tiếng tụ hội mừng sinh nhật CEO Kevin Nguyễn - Ảnh 1.

Doanh nhân Kevin Nguyễn là nhà sáng lập Beautyiamge, với hơn 15 năm làm việc trong ngành làm đẹp. Anh được xem là người nổi tiếng trong giới kinh doanh lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp tại Mỹ và Việt Nam. Ngoài ra, thương hiệu Beautyiamge của CEO cũng luôn đồng hành tài trợ các chương trình giải trí, các liveshow của những ngôi sao hạng A tại Mỹ, quảng bá văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đến quốc tế. Chính vì thế doanh nhân Kevin Nguyễn có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao nổi tiếng và doanh nhân thành đạt tại đây.

Dàn sao và doanh nhân nổi tiếng tụ hội mừng sinh nhật CEO Kevin Nguyễn - Ảnh 2.

Trong đêm sinh nhật, nam doanh nhân xúc động chia sẻ hành trình lập nghiệp và tiết lộ định hướng kinh doanh phát triển thương hiệu thời gian sắp tới.

Theo đó, Beautyiamge chính thức mở thêm chi nhánh mới tại Houston thành phố lớn bậc nhất của tiểu bang Texas. Trung tâm làm đẹp nằm tại một Building lớn, tòa nhà cạnh trên một đại lộ, nơi tập trung những văn phòng, trụ sở làm việc sầm uất bậc nhất thành phố Houston. Đây là nơi lưu trú, sinh sống đông của cộng đồng người Việt lớn thứ 2 tại Mỹ. Đặc biệt tòa building thuộc sở hữu của Vương Phạm, một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. CEO Kevin nguyễn hy vọng, đây tiếp tục là trung tâm mang đến những dịch vụ chất lượng hàng đầu cho người tiêu dùng trên xứ sở cờ hoa.

Dàn sao và doanh nhân nổi tiếng tụ hội mừng sinh nhật CEO Kevin Nguyễn - Ảnh 3.

Beautyiamge được xem là trung tâm làm đẹp hàng đầu với dịch vụ căng chỉ thẩm mĩ, đây là nơi được nghệ sĩ tin tưởng tìm đến làm đẹp để giữ nét thanh xuân và tỏa sáng sắc diện trên sân khấu cũng như ngoài đời.

Với công nghệ làm đẹp hiện đại, dịch vụ chất lượng Beautyiamge đã trở thành trung tâm làm đẹp hàng đầu dành cho cộng đồng người Việt và nghệ sĩ trong nước cũng như tại hải ngoại.

Khám phá thêm chủ đề

Kevin Nguyễn CEO Kevin Nguyễn Dàn sao và doanh nhân nổi tiếng tụ hội mừng sinh nhật CEO Kevin Nguyễn Doanh nhân Kevin Nguyễn là nhà sáng lập Beautyiamge
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận