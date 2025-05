Dẫn sự kiện hoa khôi các dân tộc, Huỳnh Trọng Đức đăng quang The Event MC HUIT

Sau mỗi vòng thi ở The Event MC HUIT 2025, các thí sinh được rèn luyện thêm kỹ năng như làm Vlog, phát âm, kỹ năng hình thể và làm chủ sân khấu… từ chính các cựu sinh viên đã ra trường và thành danh với nghề, như: MC San Hí, MC Bảo Đại.

Đêm chung kết The Event MC HUIT 2025

Thí sinh Huỳnh Trọng Đức với phần dự thi sự kiện Trình diễn trang phục dân tộc - Hoa khôi các dân tộc Việt Nam giành ngôi quán quân cuộc thi The Event MC HUIT Ảnh: B.N

The Event MC HUIT: Sân chơi bổ ích dành cho sinh viên

The Event MC Huit 2025, với chủ đề I can do it – You can do it, là cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động học thuật nhằm khơi gợi phát huy khả năng sáng tạo và nâng cao kiến thức, kỹ năng giúp sinh viên rèn luyện tác phong chuyên nghiệp trong những lĩnh vực: du lịch, khách sạn, nhà hàng và lữ hành.

Việc hiểu biết và thực hành lưu loát kỹ năng MC cho các sự kiện là một yêu cầu quan trọng đối với ngành du lịch cũng như đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng tăng như hiện nay. Vì vậy, cuộc thi học thuật này rất lý thú và bổ ích, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là vườn ươm khởi nghiệp, bệ phóng cho các thế hệ sinh viên học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Từ trái sang: Thí sinh Huỳnh Trọng Đức nhận giải quán quân The Event MC Huit 2025, Võ Nhựt Huy - á quân và Nguyễn Thị Như Quỳnh được trao giải 3

Niềm vui của thí sinh đoạt giải Ảnh: B.N

Đêm chung kết, các thí sinh phải lên ý tưởng thiết kế một sự kiện theo chủ đề và thực dẫn MC sự kiện đó. Sau những phần tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, kết quả cuối cùng, thí sinh Huỳnh Trọng Đức với phần dự thi sự kiện Trình diễn trang phục dân tộc - Hoa khôi các dân tộc Việt Nam đã giành giải quán quân, thí sinh Võ Nhựt Huy với sự kiện Cuộc thi - bán kết hoa hậu áo dài Việt Nam đạt giải á quân và thí sinh Nguyễn Thị Như Quỳnh được trao giải 3, với sự kiện Ra mắt sản phẩm nước sen Hậu Giang.