Dàn thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam khoe dáng nóng bỏng

Các thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 đã vào bước chuỗi hoạt động tại Khánh Hòa. Điểm nhấn là bộ ảnh bikini thực hiện tại vịnh Vĩnh Hy, ghi lại hình ảnh dàn thí sinh trong những khung cảnh biển xanh, nắng vàng, đồng thời góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên khu vực. Trong bộ ảnh thực hiện tại hồ bơi ở Vĩnh Hy, các thí sinh xuất hiện với trang phục bikini màu xanh dương. Gam màu này được lựa chọn để gắn với hình ảnh biển cả, chủ đề xuyên suốt của cuộc thi.

Thí sinh Nguyễn Hải Yến, 26 tuổi, cao 1,7 m, số đo 84-63-90 cm, tự tin với hình thể cân đối ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Thí sinh Trương Uyên Nhi (Đồng Nai) gây chú ý với vóc dáng chuẩn người mẫu và phong thái tự tin trước ống kính ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Thí sinh Nguyễn Thanh Thảo (TP.HCM) sở hữu số đo 3 vòng 82-60-91 cm, cô còn được biết đến là nữ du học sinh thạo 4 thứ tiếng ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Thí sinh Hồ Thị Thùy Sen (Gia Lai) với chiều cao 1,68 m cùng số đo 3 vòng 80-62-88 cm đầy quyến rũ, thu hút ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Thí sinh Nguyễn Thị Diễm Châu (Tây Ninh) gây chú ý với vóc dáng săn chắc và chiều cao nổi bật ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Thí sinh Nguyễn Ngọc Anh Thư sở hữu gương mặt cá tính cùng hình thể cân đối ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Thí sinh Lâm Gia Mỹ (An Giang) tạo ấn tượng nhờ phong thái tự tin ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Thí sinh Nguyễn Thị Khánh Huyền với vóc dáng quyến rũ và đôi mắt trong veo ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Thí sinh Nguyễn Kim Xuyến (TP.HCM), 20 tuổi, cao 1,66 m, số đo 80-63-96 cm, tạo dáng tự tin trước ống kính ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Thí sinh Phan Thị Mỹ Tiên (Lâm Đồng) ghi điểm với vẻ đẹp dịu dàng ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thảo với chiều cao 1,74 m cùng số đo 3 vòng 80-60-86 cm gây ấn tượng với vóc dáng cân đối và nụ cười rạng rỡ ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Thí sinh Châu Tố Uyên (Khánh Hòa) sở hữu chiều cao 1,7 m, số đo 3 vòng 82-60-92 cm, gây ấn tượng với nụ cười tỏa nắng ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Thí sinh Nguyễn Võ Thanh Trà cuốn hút, khoe nét trẻ trung trong bộ ảnh bikini ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Thí sinh Lê Nguyễn Xuân Thảo (TP.HCM) với chiều cao 1,68 m, số đo 3 vòng 80-60-88 cm. Cô thu hút với thần thái tự tin và khả năng tạo dáng chuyên nghiệp ẢNH: LOAN BÉ TEAM

Sau chuỗi hoạt động đồng hành, các thí sinh hiện đã hoàn tất phần chuẩn bị để bước vào phần thi Fashion Show vào ngày 17.9 và đêm chung kết diễn ra tối 19.9 tại quảng trường trung tâm Vĩnh Hy, Khánh Hòa.