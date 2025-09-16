Dàn thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam khoe dáng nóng bỏng

Dàn thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 khoe sắc trong bộ ảnh bikini và dạ hội tại vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa), nơi sẽ diễn ra Fashion Show vào ngày 17.9 và chung kết 19.9, vừa tôn vinh nhan sắc vừa quảng bá du lịch và lan tỏa thông điệp bảo vệ đại dương.
Các thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 đã vào bước chuỗi hoạt động tại Khánh Hòa. Điểm nhấn là bộ ảnh bikini thực hiện tại vịnh Vĩnh Hy, ghi lại hình ảnh dàn thí sinh trong những khung cảnh biển xanh, nắng vàng, đồng thời góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên khu vực. Trong bộ ảnh thực hiện tại hồ bơi ở Vĩnh Hy, các thí sinh xuất hiện với trang phục bikini màu xanh dương. Gam màu này được lựa chọn để gắn với hình ảnh biển cả, chủ đề xuyên suốt của cuộc thi.
Sau chuỗi hoạt động đồng hành, các thí sinh hiện đã hoàn tất phần chuẩn bị để bước vào phần thi Fashion Show vào ngày 17.9 và đêm chung kết diễn ra tối 19.9 tại quảng trường trung tâm Vĩnh Hy, Khánh Hòa.
